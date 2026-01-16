El aperitivo perfecto: el paté que puedes hacer en 5 minutos con un lata de bonito y quesitos
Esta idea es fácil de hacer y está muy buena, ideal para esos días en los que hay que improvisar
Tres aperitivos fáciles y originales para sorprender en las cenas con amigos en las que cada uno lleva algo
El ritmo de vida que llevamos hace que muchas veces no lleguemos a todo lo que debemos y, sobre todo, a todo lo que quisiéramos. La expresión “no me da la vida” es más utilizada de lo que nos gustaría y eso ya da muestra del estrés al que estamos sometidos en el día a día.
Por eso, cuando la obligación deja paso a la devoción, no siempre tenemos todo preparado, en especial si hemos de encargarnos de hacer algún aperitivo o somos los anfitriones. Para esos casos en los que los quehaceres nos atropellan y hemos de improvisar un tentempié, os traemos una idea muy sencilla de hacer y muy rápida. Además, se elabora con ingredientes que habitualmente tenemos en casa.
Paté de bonito y quesitos, una sugerencia para triunfar improvisando
Esta sugerencia se hace en menos de cinco minutos y apenas requiere tres ingredientes: bonito, quesitos y un poco de mayonesa. Su elaboración también es muy sencilla. Únicamente necesitamos echar el bonito y los quesitos a la batidora y para mezclarlo bien. Después se añade una cucharada de mayonesa y se vuelve a batir, para que tenga una textura más amable. Por último, se mete a la nevera hasta que llegue el momento de consumirlo, bien untándolo en panecillos o cogiéndolo con picos de pan o regañás.
Si nos hemos acordado de elaborarlo con tiempo, está más sabroso si lo dejamos reposar de un día para otro, pero claro, no siempre es posible adelantarse.
La receta de paté de bonito y quesitos
Ingredientes
- 2 latas de bonito
- 6 quesitos
- 1 cucharada de mayonesa
Elaboración
Mezclamos los ingredientes
Echamos en la batidora las dos latas de bonito natural y los seis quesitos. Lo batimos hasta que esté bien mezclado.
Añadimos la mayonesa
Después echamos una cucharada de mayonesa y lo volvemos a batir hasta que esté todo perfectamente fusionado. Con la mayonesa conseguimos que el paté tenga una textura más cremosa y untable.
Lo metemos al frigorífico
Cuando tengamos la mezcla bien batida, lo echamos en una fuente o en un tupper y lo metemos a la nevera, para que se enfríe, que es como mejor está.
Si nos acordamos de hacerlo el día anterior, mejor que mejor, ya que está más sabroso.