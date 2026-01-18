Iván Fuente 18 ENE 2026 - 13:00h.

El té matcha es originario de China y se elabora a base de hojas molidas, un té de lo más popular que también tiene su versión cheesecake

El té matcha se caracteriza por ser un té verde que, a diferencia de otros tipos de esta bebida, no se elabora a base de infusionar las hojas sino que se hace con el polvo que sale al moler las hojas. Más allá de esta particularidad, el matcha se ha hecho famoso a lo largo y ancho del planeta por los múltiples beneficios que reporta al cuerpo. Además, cada vez es más usado como ingrediente en pastelería.

A pesar de estar vinculado con la cultura japonesa, este té surge en China, durante la Dinastía Song, una época en la que muchos inmigrantes nipones llegaron al gigante asiático buscando conocer una nueva corriente de budismo que allí se estaba dando en aquel momento. Esto hizo que el té matcha pronto hiciera fortuna en el país del sol naciente. Este té se consume mezclando el fino polvo resultante de sus hojas con agua, batiéndolo hasta que resulta una bebida sin grumos de un color verde muy característico.

Beneficios del té matcha

El hecho de consumirse a partir de polvo disuelto en agua hace que las propiedades de este té sean mayores que las de otros, ya que el cuerpo las absorbe en mayor medida. Unos aportes que son beneficios para reducir el estrés y mejorar el sistema inmunitario, así como para estimular la mente.

Otros estudios aseguran que este tipo de té ayuda a controlar el nivel de azúcar y a mantener las arterias sanas además de contribuir a quemar grasas, con lo que es indicado para bajar peso gracias también a su poder saciante.

Más allá de sus beneficios, ya hemos apuntado que este té está siendo cada vez más usado en pastelería, un ámbito en el que hoy nos introducimos para traeros esta receta para elaborar un cheesecake de matcha. Una sugerencia que no es demasiado complicada de hacer y que os sorprenderá. Vamos a ello.

