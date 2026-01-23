Cómo hacer el mejor huevo frito, según el chef Juanjo López: "Perfecto"

Daniel Brito 23 ENE 2026 - 13:00h.

El chef Juanjo López enseña cómo hacer su huevo frito abuñuelado, con puntillita y yema líquida que es "digno de estrella Michelin"

El truco infalible para que no se te pegue el huevo ni salte al freírlo

Compartir







El huevo frito suele ser uno de esos platos, a priori sencillo, que más de uno se prepara de vez en cuando como capricho para el paladar. Una clara bien hecha que contrasta con esa yema líquida en la que mojar pan, patatas fritas o el filete con el que acompañas tu huevo, aunque bien es cierto que hay quien también prefiere su yema bien cocinada, todo es cuestión de gustos. Eso sí, hacer un huevo frito bien hecho no siempre es fácil, hay que saber abrirlo, echarlo sobre el aceite y hacer esto en el momento justo en el que el aceite está en la temperatura idónea.

A pesar de ser un básico de las cocinas españolas, no son pocos los chefs que enseñan a través de sus redes sociales cómo hacen ellos su huevo frito perfecto, la mayoría de ellos en busca de la puntillita crujiente en su clara, para lo que hay que tener buena técnica para lograrlo.

Juanjo López, chef de La Tasquita de Enfrente (calle de la Balletas 6, Madrid), ha sido uno de los últimos en compartir cómo hace él su huevo frito, que para el cocinero es “perfecto” y “digno de una estrella Michelin”.

Así prepara su huevo frito Juanjo López

Antes que nada, el cocinero asegura que lo ideal es que los huevos sean muy frescos, además de que no lo abre directamente sobre la sartén en la que lo va a freír, sino que lo hace sobre un colador para que “el huevo suelte todo ese exceso de clara”, con lo que s va a lograr que el huevo frito “nos salga como un buñuelo perfecto”.

Del colador, el chef Juanjo López lo pasa a un bol antes de añadirlo a la sartén, donde el aceite, que recomienda que sea de oliva virgen extra debe estar muy caliente y ser abundante para que se cocine bien en muy poco tiempo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De esta manera, echa el huevo sobre el aceite caliente desde el bol, nunca rompiéndolo directamente. “Lo dejamos unos segundos y le vamos echando aceite por encima y sale el buñuelo perfecto”, admite el cocinero, que con esta técnica consigue que efectivamente el huevo quede abuñuelado y con puntillita, además de conservar su yema líquida, perfecta para los amantes de mojar pan. Así que, si quieres elevar tus huevos fritos a un nivel culinario superior, solo tienes que seguir los pasos de Juanjo López para lograr en apenas unos minutos una verdadera exquisitez.