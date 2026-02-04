Daniel Brito 04 FEB 2026 - 13:59h.

La periodista ha celebrado su cumpleaños soplando las velas de una tarta Sacher. Te damos la receta para hacerla en casa

El alimento que tiene prohibido Sara Carbonero en su casa: "Somos lo que comemos"

Sara Carbonero acaba de cumplir 42 años y lo ha celebrado de una forma especial. La periodista tuvo que ser intervenida por un problema de salud cuando pasaba unos días de vacaciones durante las pasadas navidades en La Graciosa, agradeciendo en la publicación de su cumpleaños “a todos los médicos, enfermeras y personal sanitario del hospital universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote” donde pasó unos días.

“Creo que nunca me había sentido tan feliz por cumplir un año más ni con tantos motivos para dar las gracias. Hace apenas un mes entré a un quirófano llena de incertidumbre y entonces habría firmado poder estar como estoy hoy”, explica en sus redes la exmujer de Iker Casillas, para el que también tiene palabras de agradecimiento. Un cumpleaños en el que ella misma dice que tiene mucho que agradecer y que ha celebrado junto a sus hijos, con muchas sorpresas y soplando las velas de una tarta sacher.

Se trata de un pastel que especialmente del gusto de los amantes del chocolate y que se suele comer en muchos cumpleaños, aunque si se prepara de forma casera hay que dedicarle tiempo a cada una de las elaboraciones que requiere este postre de origen austriaco, donde la mermelada de albaricoque es esencial.

Fue inventada en 1832 por un aprendiz de repostería, Franz Sacher, que preparó para servir a unos invitados del príncipe Klemens von Metternich y comenzó a popularizarla, especialmente cuando su hijo la empezó a hacer en la confitería en la que trabajaba de Viena.

