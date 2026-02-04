Tarta Sacher: cómo hacer el pastel con el que Sara Carbonero ha celebrado su cumpleaños
La periodista ha celebrado su cumpleaños soplando las velas de una tarta Sacher. Te damos la receta para hacerla en casa
Sara Carbonero acaba de cumplir 42 años y lo ha celebrado de una forma especial. La periodista tuvo que ser intervenida por un problema de salud cuando pasaba unos días de vacaciones durante las pasadas navidades en La Graciosa, agradeciendo en la publicación de su cumpleaños “a todos los médicos, enfermeras y personal sanitario del hospital universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote” donde pasó unos días.
“Creo que nunca me había sentido tan feliz por cumplir un año más ni con tantos motivos para dar las gracias. Hace apenas un mes entré a un quirófano llena de incertidumbre y entonces habría firmado poder estar como estoy hoy”, explica en sus redes la exmujer de Iker Casillas, para el que también tiene palabras de agradecimiento. Un cumpleaños en el que ella misma dice que tiene mucho que agradecer y que ha celebrado junto a sus hijos, con muchas sorpresas y soplando las velas de una tarta sacher.
Se trata de un pastel que especialmente del gusto de los amantes del chocolate y que se suele comer en muchos cumpleaños, aunque si se prepara de forma casera hay que dedicarle tiempo a cada una de las elaboraciones que requiere este postre de origen austriaco, donde la mermelada de albaricoque es esencial.
Fue inventada en 1832 por un aprendiz de repostería, Franz Sacher, que preparó para servir a unos invitados del príncipe Klemens von Metternich y comenzó a popularizarla, especialmente cuando su hijo la empezó a hacer en la confitería en la que trabajaba de Viena.
La receta de la tarta Sacher
Ingredientes
Para el bizcocho
- 6 huevos
- 200 gramos de azúcar
- 100 gramos de chocolate negro
- 100 gramos de mantequilla
- 100 gramos de harina
- Sal
Para el relleno
- Mermelada de albaricoque
Para el glaseado
- 150 mililitros de agua
- 200 gramos de azúcar
- 150 gramos de chocolate
- 50 gramos de mantequilla
Elaboración
Prepara el bizcocho
Primero funde el chocolate partido en onzas con la ayuda del microondas y añade la mantequilla en dados para terminar de fundirlo por completo.
Separa las yemas y las claras de los huevos y empieza a montar las claras. A mitad de proceso añade la mitad del azúcar y termina de montarlas.
Bate las yemas con la otra mitad del azúcar hasta que se haya mezclado todo bien.
Mezcla en un recipiente las claras y las yemas y ve añadiendo poco a poco la harina previamente tamizada con una pizca de sal.
A continuación, añade el chocolate derretido y mezcla para que todo quede perfectamente integrado.
Puedes llevarlo a un molde previamente engrasado para que no se pegue o dividirlo en dos moldes diferentes para así no tener que córtalo luego a la mitad.
Mete en el horno precalentado a 180ºC unos 50 minutos, pero si has dividido la mezcla en dos ten en cuenta que el tiempo será menor.
Una vez hecho, deja que enfríe.
Rellena la tarta
Si solo has hecho un bizcocho, pártelo a la mitad de forma horizontal con la ayuda de un cuchillo.
Rellena la mitad con la mermelada de albaricoque por ambas bases. Cierra la tarta y añade una capa más de la mermelada por los bordes si quieres más sabor a mermelada.
Haz la cobertura
Pon el agua a hervir y añade el azúcar, removiendo poco a poco y con constancia hasta lograr el almíbar.
Funde el chocolate con un poco de mantequilla y añádelo al almíbar poco a poco sin parar de remover para que tiemple, sin que llegue a enfriar del todo.
Termina de montar la tarta
Coloca la tarta sobre una rejilla con una bandeja debajo y vierte el glaseado templado, dejando que este caiga por toda la tarta o ayudándote de una paleta para que se expanda por la superficie y los laterales de forma uniforme.
Puedes darle el toque final decorando la tarta con diferentes frutos rojos.