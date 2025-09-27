Sara Carbonero comentó que cuida mucho su alimentación, limitando el consumo de ciertos productos

Sara Carbonero es una persona que siempre ha intentado llevar un vida saludable, pero ha prestado más atención a su bienestar con el paso del tiempo. La toledana, que ha cumplido 41 años en 2025, habló en una entrevista sobre cómo ha evolucionado su rutina de cuidado, sobre hacer deporte y sobre su dieta, revelando que hay un alimento que tiene prohibida la entrada en su hogar. La periodista compartió en unas declaraciones para Women’s Health que el pilar principal en el que basa su bienestar es la salud: “Con eso soy feliz. Por supuesto, también mis niños y mi familia, pasar tiempo de calidad, también intentar frenar, vivir una vida un poquito más tranquila”.

Además, recordó unas palabras de un médico que la llevaron a darle más importancia a su rutina: “Sara, tan importante es que te tomes una medicina que te estoy dando como que camines, que hagas deporte, que comas bien. Es exactamente igual de importante para tu organismo”. Carbonero es madre de dos hijos, Martín y Lucas, fruto de su relación con el exfutbolista Iker Casillas. Ella aseguró que cuida mucho su alimentación y la de los suyos: “Tengo muy claro que somos lo que comemos”. La entrevistada expuso a continuación cuál es el alimento que nadie verá dentro de su cocina o su despensa: “En casa no hay azúcar”.

Los efectos negativos del azúcar

Aunque el azúcar aporta energía al organismo, un consumo excesivo puede contribuir a causar problemas de salud, afectar a la conducta y al estado de ánimo, tanto en niños como en adultos. Eduard Baladia, dietista-nutricionista y miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética, explica que mantener unos niveles altos de azúcares en sangre puede dañar nervios y vasos sanguíneos: “Además, la pérdida de flexibilidad o endurecimiento de los vasos e, incluso, el estrechamiento de los mismos, puede conducir a hipertensión arterial y a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares”.

La psicóloga infantil María Luisa Ferrerós cuenta en la primera entrega de 'Dime qué come y te diré como se porta’ que ciertos productos procesados llevan grandes cantidades de azúcares añadidos, aunque a priori no lo parezca. Algunos de ellos incluso se presentan como salados al paladar, por lo que conviene siempre leer bien las etiquetas de los alimentos. Por otro lado, algunos estudios han explorado la relación entre los efectos del azúcar y la salud mental, apuntando a que una dieta alta en azúcar puede aumentar las probabilidades de sufrir depresión, ansiedad y deterioro cognitivo.

Restricciones en la dieta de Sara Carbonero

Sara Carbonero también mencionó en la misma entrevista otros productos cuyo consumo ha tratado de limitar para cuidar su alimentación. Tras comentar que no hay azúcar en su casa, apuntó que cada vez hay “menos lácteos, menos gluten y menos carne roja”. Los expertos en salud indican que la hinchazón o distensión abdominal, el exceso de gases y otras molestias de tipo digestivo están relacionadas con los lácteos y el gluten.

Por otra parte, la Fundación Española del Corazón recomienda moderar el consumo de carne roja, ya que se asocia con un aumento del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, según se extrae de un estudio realizado por el Departamento de Nutrición de la Universidad de Harvard. La misma fundación comparte que, en una dieta equilibrada, la ingesta recomendada de carne roja es de 3 o 4 raciones por semana, considerando que una ración tiene entre 100 y 125 gramos. Cabe destacar que carne roja es un filete de ternera, pero también los embutidos. Además, desde el organismo citan varias alternativas a la carne que son buenas fuentes de proteínas, como el pescado, las legumbres, las setas y la clara de huevo.