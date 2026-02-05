Puerros gratinados con jamón: una cena completa lista en solo 15 minutos

Laura Ferreira 05 FEB 2026 - 13:02h.

Latoneira cuenta el paso a paso de sus puerros gratinados con jamón, fáciles de hacer e ideales para tus cenas rápidas

Dátiles rellenos de crema de queso y pistacho: el aperitivo perfecto listo en 15 minutos

Compartir







Parece que para comer o cenar bien hay que recurrir siempre a lo mismo, a comidas aburridas que no nos dicen nada al paladar y que, además, no nos animan a cocinar y pasar tiempo entre fogones innovando con lo que preparamos. Sin embargo, la cocina tiene infinitas posibilidades en las que con poco tiempo e ingredientes que fácilmente puedes tener en tu nevera y despensa puedes hacer preparaciones diferentes y ricas.

Para ayudarnos en esa búsqueda de nuevas ideas de recetas la cocinera Laura Ferreira, más conocida en redes sociales como Latoneira, nos trae un nuevo vídeo de ‘Recetas fáciles en 15 minutos’. En ellos siempre nos ofrece recetas sencillas y con un toque diferente para sorprender a los de casa o a los invitados que tengas a comer.

PUEDE INTERESARTE Rollitos de berenjena rellenos de jamón serrano y queso: una receta fácil y rápida para chuparse los dedos

En esta ocasión la cocinera nos cuenta en el vídeo cómo hacer unos espectaculares puerros gratinados con jamón que vas a tener listos en un abrir y cerrar de ojos gracias que la receta se hace una parte con la ayuda del microondas y la otra con la freidora de aire, donde terminarás de cocinar la preparación con el gratinado.

Si quieres saber cómo hacer estos puerros gratinados, te damos todos los ingredientes que necesitas para ponerte manos a la obra y, además, en el vídeo Latoneira te cuenta cómo hacer tu propia bechamel para el gratinado sin pasarte horas en la cocina.

Cómo hacer los puerros gratinados con jamón Personas 2 pax. Tiempo 15 min. Dificultad Baja Ingredientes Para los puerros 4 puerros (la parte blanca)

1 poco de agua

8 lonchas de jamón cocido

1 puñado de mozzarella rallada

Perejil fresco picado (para decorar) Para la salsa bechamel 1 cucharada de mantequilla

1 cucharada de harina de trigo

300 mililitros de leche caliente

1 pizca de sal

Pimienta negra

Nuez moscada Elaboración Paso a paso La preparación, que la tienes completa en el vídeo, comienza con llevando los puerros unos minutos al microondas. La bechamel también la tienes en el vídeo para hacerla en poco tiempo y para completar los puerros con jamón y gratinarlos solo necesitarás la freidora de aire unos 6-7 minutos a 200ºC con la mozzarella. ¿El resultado? Unos puerros suaves, cremosos y gratinados, perfectos para una comida ligera o una cena rápida.

Dátiles rellenos de crema de queso y pistacho

La última receta que nos compartía Latoneira eran unos dátiles rellenos de crema de queso y pistacho. Una preparación diferente y con una textura increíble que es ideal como entrante o aperitivo cuando tienes invitados y quieres sorprender a sus paladares. ¿Quieres hacerlos? En el vídeo tienes el paso a paso completo.