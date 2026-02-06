Cómo hacer un carpaccio de ternera: la receta tradicional italiana

Daniel Brito 06 FEB 2026 - 16:25h.

El carpaccio de ternera no solo puedes comerlo en restaurantes, también puedes hacerlo en casa siguiendo el paso a paso para que te salga perfecto

Hay recetas que parece que si no vamos a un restaurante, no las comemos nunca porque pensamos que son complicadas de preparar o porque vemos algún peligro en su receta. Entre ellas, el carpaccio de ternera que, al ser con carne cruda, muchos son reticentes a hacerlo en casa y servir un espectacular aperitivo o entrante de origen italiano que suele gustar a todo el mundo. Sin embargo, se puede hacer sin problema en casa.

El carpaccio es carne de ternera cortada muy fina, cruda y que se adereza con otros ingredientes, normalmente con un poco de mostaza o limón, todo es cuestión de gustos, y queso parmesano.

Con un poco de pan tostado puede convertirse en tu entrante estrella en la próxima comida o cena que organices en casa, sorprendiendo a tus comensales con un plato sencillo, pintón y que pese a ello tiene cierta complejidad para que te salga perfecto, sobre todo con el grosor de la carne.

Por eso, si quieres aprender de verdad a hacer un buen carpaccio de ternera al más puro estilo italiano, te damos la lista de ingredientes que necesitas y el paso a paso para que el resultado sea insuperable y ya no puedas parar de prepararlo.