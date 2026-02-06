Cómo hacer un carpaccio de ternera: la receta tradicional italiana
El carpaccio de ternera no solo puedes comerlo en restaurantes, también puedes hacerlo en casa siguiendo el paso a paso para que te salga perfecto
Hay recetas que parece que si no vamos a un restaurante, no las comemos nunca porque pensamos que son complicadas de preparar o porque vemos algún peligro en su receta. Entre ellas, el carpaccio de ternera que, al ser con carne cruda, muchos son reticentes a hacerlo en casa y servir un espectacular aperitivo o entrante de origen italiano que suele gustar a todo el mundo. Sin embargo, se puede hacer sin problema en casa.
El carpaccio es carne de ternera cortada muy fina, cruda y que se adereza con otros ingredientes, normalmente con un poco de mostaza o limón, todo es cuestión de gustos, y queso parmesano.
Con un poco de pan tostado puede convertirse en tu entrante estrella en la próxima comida o cena que organices en casa, sorprendiendo a tus comensales con un plato sencillo, pintón y que pese a ello tiene cierta complejidad para que te salga perfecto, sobre todo con el grosor de la carne.
Por eso, si quieres aprender de verdad a hacer un buen carpaccio de ternera al más puro estilo italiano, te damos la lista de ingredientes que necesitas y el paso a paso para que el resultado sea insuperable y ya no puedas parar de prepararlo.
Cómo hacer un carpaccio de ternera
Ingredientes
- 1 solomillo de ternera
- 100 gramos de queso parmesano en lascas
- Rúcula
- Zumo de limón
- Sal
- Pimienta negra
- Aceite de oliva
Elaboración
Prepara la ternera
Limpia bien el solomillo y llévalo alrededor de una hora al congelador en un film transparente, ya que esto permitirá que sea más fácil cortarlo después.
Con un cuchillo bien afilado o una mandolina corta el solomillo en lonchas lo más finas posible.
Coloca las lonchas en un plato grande, colocando la rúcula en medio del plato.
Haz el aliño y sirve
Haz la citronette con el zumo de limón, un chorro de aceite de oliva sal y pimienta y, tras dejar reposar el aliño, échalo por encima de la ternera.
Termina colocando unas lascas de parmesano por encima y disfruta de tu carpaccio.