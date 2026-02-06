Logo de GastroGastro
Cómo hacer un carpaccio de ternera: la receta tradicional italiana

Carpaccio de ternera con parmesano
Carpaccio de ternera con parmesano. Getty Images
Hay recetas que parece que si no vamos a un restaurante, no las comemos nunca porque pensamos que son complicadas de preparar o porque vemos algún peligro en su receta. Entre ellas, el carpaccio de ternera que, al ser con carne cruda, muchos son reticentes a hacerlo en casa y servir un espectacular aperitivo o entrante de origen italiano que suele gustar a todo el mundo. Sin embargo, se puede hacer sin problema en casa.

El carpaccio es carne de ternera cortada muy fina, cruda y que se adereza con otros ingredientes, normalmente con un poco de mostaza o limón, todo es cuestión de gustos, y queso parmesano.

Con un poco de pan tostado puede convertirse en tu entrante estrella en la próxima comida o cena que organices en casa, sorprendiendo a tus comensales con un plato sencillo, pintón y que pese a ello tiene cierta complejidad para que te salga perfecto, sobre todo con el grosor de la carne.

Por eso, si quieres aprender de verdad a hacer un buen carpaccio de ternera al más puro estilo italiano, te damos la lista de ingredientes que necesitas y el paso a paso para que el resultado sea insuperable y ya no puedas parar de prepararlo.

Cómo hacer un carpaccio de ternera

Personas6 pax.
DificultadMedia

Ingredientes

  • 1 solomillo de ternera
  • 100 gramos de queso parmesano en lascas
  • Rúcula
  • Zumo de limón
  • Sal
  • Pimienta negra
  • Aceite de oliva

Elaboración

  1. Prepara la ternera

    Limpia bien el solomillo y llévalo alrededor de una hora al congelador en un film transparente, ya que esto permitirá que sea más fácil cortarlo después.

    Con un cuchillo bien afilado o una mandolina corta el solomillo en lonchas lo más finas posible.

    Coloca las lonchas en un plato grande, colocando la rúcula en medio del plato.

  2. Haz el aliño y sirve

    Haz la citronette con el zumo de limón, un chorro de aceite de oliva sal y pimienta y, tras dejar reposar el aliño, échalo por encima de la ternera.

    Termina colocando unas lascas de parmesano por encima y disfruta de tu carpaccio.
