Cómo hacer una sopa de maíz reconfortante para las cenas en los días de frío
Si buscas una sopa o crema diferente a las que sueles hacer, con tus conservas de maíz puedes hacer una sopa cremosa y rica
Ante las constantes borrascas que llevan atravesando prácticamente la totalidad de España durante este inicio de 2026 con tiempo desapacible, constantes lluvias e incluso nevadas en cotas bajas, han hecho que se refuerce la alimentación de invierno, con platos de cuchara, calientes y que sean reconfortantes. No obstante, ante tanta borrasca consecutiva, puede que esté cansado de los potajes, guisos y cremas de siempre, por eso te traemos una diferente que puedes hacer fácilmente para tus cenas.
Seguramente tengas algunas latas de maíz en tu despensa que lleves tiempo sin utilizar desde que no haces las ensaladas del verano. Lo cierto es que ese maíz tiene más salidas de las que crees, y pueden ser el ingrediente principal de la próxima sopa que te prepares para tus cenas.
Aunque normalmente se le llama sopa, lo cierto es que su aspecto y textura es mucho más cremosa de lo que crees, además de tener un sabor dulce debido a que se utiliza el maíz en conserva. No obstante, es una sopa de lo más reconfortante y muy saciante, ideal para tus cenas para entrar en calor antes de irte a dormir,
Hay varias formas de hacerla añadiendo o retirando ingredientes según los gustos de cada cual para dar el toque personal. Por eso nosotros te damos la base de la receta para que, a partir de ahí, hagas tu sopa de maíz perfecta.
Cómo hacer la sopa de maíz
Ingredientes
- 200 gramos de maíz
- 2 patatas
- 700 mililitros de caldo de verduras
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- Cúrcuma al gusto
- 50 gramos de mantequilla
- 50 mililitros de nata para cocinar
- 50 gramos de harina
- Aceite de oliva
- Sal
- Pimienta
Elaboración
Comienza con las verduras
Añade un chorrito de aceite de oliva y la mantequilla en una olla y sofríe la cebolla bien picada.
Cuando esté tierna, incorpora el ajo y luego un poco de harina y revuelve todo bien.
Pela las patatas y córtalas en cuadrados y añádalos. Cocina unos minutos.
Añade el caldo y sube el fuego hasta que hierva. Entonces salpimienta la sopa al gusto y pon un poco de cúrcuma en polvo.
Incorpora el maíz
Deja que se cocine unos 20 minutos a fuego medio-bajo, entonces añade el maíz escurrido.
Para lograr una sipa más espesa, retira unos cucharones y tritúralos e incorpóralos de nuevo a la olla con un chorro de nata líquida para que quede más cremosa.
Con esto tendrás tu sopa de maíz lista para comer.