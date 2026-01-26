Ana Valverde 26 ENE 2026 - 08:00h.

Ana Valverde da una nueva receta de un plato de cuchara: una crema de verduras sencilla de preparar, antiinflamatoria, y con un truco para darle aún más sabor

El nuevo año ha traído temperaturas frías y días de lo más desapacibles en prácticamente toda España. Es lo que tiene el invierno. Una climatología tan complicada hace que la alimentación cambie. De las ensaladas y platos ligeros pasamos a otros más contundentes o calientes que nos permitan entrar en calor y que sean reconfortantes para el día a día, además de que sean muy nutritivos para mantener el sistema inmunitario fuerte.

Ante esto, los platos de cuchara son imprescindibles en prácticamente la totalidad de los hogares, y aunque parece que tenemos en mente que son recetas laboriosas que llevan mucho tiempo, no siempre es así. Por eso mismo Ana Valverde nos da una nueva receta en un vídeo de ‘Cremas y sopas fáciles’.

En esta ocasión la cocinera nos da la receta de una crema de verduras muy fácil de hacer, especialmente si notas que tus digestiones se han vuelto más lentas o sientes el estómago pesado. En este caso, hace la receta con verduras suaves y ricas en agua que son fáciles de digerir por nuestro organismo.

Además, Ana Valverde ofrece en el vídeo un truco para darle aún más sabor a la crema y una mezcla de especias que marca la diferencia gracias a su efecto digestivo y antiinflamatorio. ¿Quieres ver cómo la prepara? En el vídeo te da todos los detalles.

Cómo hacer la crema de verduras antiinflamatoria Personas 4 pax. Dificultad Baja Ingredientes 1 cebolla

1-2 puerros

2 calabacines medianos

1/2 apio

2-3 zanahorias

3 cucharas pequeñas de cúrcuma

1 cuchara pequeña de jengibre en polvo o un trozo de fresco

1 cuchara pequeña de comino

1 cuchara pequeña de canela

1/2 cuchara pequeña de pimienta

1 cuchara pequeña de sal

1 litro de caldo de verduras o agua Elaboración El paso a paso Ana Valverde da una receta sencilla para hacer una crema de verduras antiinflamatoria junto con una serie de especias que son beneficiosas para el organismo. Además, la cocinera da un truco para obtener aún más sabor de tus verduras. Una vez triturada la crema, corrige de sal y pimienta y puedes acompañarla con unas semillas para dar un toque crujiente.

Caldo de huesos reconfortante

Si tú también quieres hacer tu propio caldo de huesos en casa para los días de invierno, en el vídeo Ana Valverde también te muestra cómo prepararlo, aunque en esta ocasión las prisas son malas compañeras, ya que se trata de una receta de cocción lenta para obtener ese caldo tan deseado. ¿Quieres hacerlo? En el vídeo te da todos los detalles.