Chloé Sucrée ha sufrido diferentes enfermedades autoinmunes y encontró en la alimentación su gran aliada para combatirlas a través de una cocina "de temporada, colorida e intuitiva"

La Gloria Vegana, la gastro influencer que ama las verduras: "Disfruto muchísimo 'veganizando' platos clásicos"

“La cocina me cambió la vida porque, de alguna manera, me devolvió la salud”, nos cuenta la cocinera, creadora de contenido y fundadora de la Being Biotiful, Chloé Sucrée. Mitad belga mitas suiza, lleva prácticamente toda la vida en España y desde hace años la cocina y la alimentación han sido un pilar fundamental en su vida, no solo porque se ha convertido en faceta profesional, sino porque le han permitido afrontar sus enfermedades autoinmunes.

Sucrée acaba de lanzar 'A Table!' (Lunwerg), un libro de recetas de entre 10 y 30 minutos para invitar a cocinar sin complicaciones tras todo lo aprendido estos años en los que ha sido prácticamente autodidacta entre fogones. “Lo que empezó como una búsqueda personal para sentirme mejor, terminó convirtiéndose en mi trabajo y en una forma de acompañar a otras personas”, nos explica sobre su cocina, que define como “de temporada, colorida, con contraste de texturas, intuitiva y flexible”.

La salud fue la puerta de entrada al mundo de la gastronomía. Su llegada al mundo fue prematura y a los pocos años desarrolló enfermedades autoinmunes que afectaban directamente a su calidad de vida. “Tras recorrer consultas médicas sin encontrar respuestas claras, descubrí que un cambio de alimentación y un enfoque más integral de la salud podían marcar una diferencia enorme. Cuando empecé a sentirme mejor, pensé: ‘ojalá alguien me hubiese acompañado así en ese momento’. Y ahí empezó todo”, nos relata.

¿Qué es lo más importante que has aprendido durante estos años dedicándote a la cocina?

La flexibilidad y el disfrute. Hay que saber, igual que en la vida, adaptarse y escuchar a tu cuerpo. Y saber lo que quiere o necesita. Por muy saludable que sea una receta, hay que disfrutar, el factor placer para mí es super importante, sea comprando, cocinando o comiendo.

¿Cómo se consigue que cocinar sea un espacio de cuidado y no uno de conflicto o de quebraderos de cabeza?

Es una buena pregunta, y quizás haya momentos para ambos. Para que no sea un quebradero de cabeza y pueda ser un espacio de disfrute y cuidado, tener una relación sana con la comida, tener una despensa con ingredientes básicos, pero que te puedan sacar de un apuro un miércoles por la noche (conservas buenas, legumbres de calidad, salsas, etc) y tener intuición en la cocina. Y eso se construye a base de prueba y error.

¿Cómo de importante es la intuición en la cocina?

Para mí es la base de todo. Es sentido común, es placer y es seguridad. Cuando confías en tu intuición en la cocina, dejas de depender tanto de la receta perfecta y empiezas a disfrutar más del proceso.

¿Qué es lo mejor que te ha salido por seguirla?

Los mejores platos. Cuando abro la nevera, aprovechando 2-3 ingredientes que ya tengo y escuchando mi intuición.

¿Por qué has optado por un libro de recetas que llevan poco tiempo?

También hay recetas que necesitan 30 minutos en el libro, pero al igual que por los ingredientes, no quería que el tiempo fuese un obstáculo. No tanto porque no tengamos tiempo, que creo que el tiempo se busca y se hace, sino que quiero poder quitar fricciones a la hora de que la gente entre en la cocina.

¿Con recetas listas en 10 minutos también salen buenos platos?

Sí, con ingredientes de calidad o que combinan bien, puedes conseguir platos más sencillos, obviamente, pero igual de ricos y sabrosos.

¿Hace falta pasarse horas en la cocina para comer bien?

Depende de lo que busques. Si tienes tiempo y quieres dedicarlo, maravilloso. Pero no es imprescindible pasarse horas para comer bien. Con buenos ingredientes, un poco de intuición y ganas se pueden hacer platos deliciosos en poco tiempo.

¿Por qué parece que nos empeñamos que cuánto más tiempo pasemos en la cocina, el plato será mejor?

Quizás es por la tradición, la cocina de antes y la presión que sentimos. Pero obviamente un caldo necesitará su tiempo, una buena salsa también. Eso es así, las cosas necesitan su tiempo, pero eso no es sinónimo de que con poco tiempo no puedas comer bien.

¿Qué ingredientes nunca faltan en tu despensa?

Un buen aceite de oliva, sal marina y una sal en escamas, mostazas varias, parmesano, tahini y miso. Con eso puedes aportar grasa y sabor en muchos platos.

¿Qué ingredientes nunca entran en tu despensa? ¿Por qué?

No me gusta prohibir, quizás hablaría de procesados innecesarios, llenos de ingredientes que no conozco o no sé pronunciar.

¿Te gusta ser flexible de vez en cuando con tu alimentación?

Ser flexible es autocuidado. No somos estáticos, nuestras necesidades cambian, nuestras etapas y cuerpos también. La cocina debería adaptarse a nosotros, no al revés.

¿Cuál es tu plato favorito?

No tengo uno como tal, me guío mucho por las temporadas y por lo que le apetece mi cuerpo en cada momento. Puede ser una buena crema de calabaza con croutons y parmesano, o de repente una col braseada con una salsa brutal. Eso si no es el plato, muchas veces es lo que me hace sentir la cocina, busco que me sorprenda, contraste y me haga sentir bien.

Defiendes en el libro una cocina con alimentos que todos tenemos en la despensa o los conseguimos fácilmente en el super, ¿por qué?

Porque mucha gente no entra en la cocina porque tiene miedo a que la lista de ingredientes vaya a ser enorme o piensan que no encontrarán los ingredientes, y esto ya es un ‘red flag’ para ponerse a cocinar. Y no quiero que lo sea. Quiero demostrar que, con ingredientes de siempre, de calidad eso sí, se puede conseguir mucho en la cocina.

¿Cuál es tu truco para elevar un plato que puede parecer simple al máximo nivel?

Con chorrito de un buen aceite de oliva, ralladura de limón, una cebolla encurtida, un aceite picante, puedes elevar un plato y cambiar por completo la sensación en tu paladar equilibrando la sal o la acidez.

El libro se titula 'À Table!' ¿qué importancia tiene para ti sentarse en la mesa con tu familia, amigos y seres queridos?

Mucha, es donde paso más tiempo con mis hijos, y creo que es donde siempre ocurren las mejores conversaciones. En la mesa es un lugar de conversación, de unión y de compartir.

Los dibujos del interior están hechos por tus hijos, ¿les gusta cocinar? ¿Pasas tiempo con ellos en la cocina?

La cocina es el corazón de nuestra casa. A veces cocinan conmigo, a veces hacen los deberes en la mesa mientras preparo algo, y otras me proponen algún plato. No siempre es idílico, pero creo que ver y vivir la cocina de forma natural construye una relación sana con la comida.

¿Qué es lo que más les gusta?

Ellos te dirían el sushi.