Daniel Brito 03 MAR 2026 - 10:46h.

El cocinero español ha enseñado cómo se puede hacer una pasta filo casera perfecta para usar en tus postres o en la creación de otros platos

En la cocina existen muchos tipos de masas, especialmente cuando las usamos para rellenar. En esos casos se suele elegir una fina, pero consistente, para poder manejarla bien sin que se rompa, sobre todo para hacer empanadas o empanadillas. En los supermercados encontramos masas normales, hojaldres e incluso pasta filo, que no suele ser la más comprada porque, aunque su resultado es exquisito, es una masa muy fina y delicada que más de uno no se atreve a trabajar.

Lo cierto es que la pasta filo ofrece un sinfín de posibilidades, sobre todo si miramos a la gastronomía griega, donde se utiliza con frecuencia para algunos aperitivos o postres. Su resultado, crujiente, es increíble, e incluso se puede hacer pasta filo casera, para lo que puedes seguir la receta del propio chef José Andrés, que ha ofrecido su paso a paso para que puedas innovar en tu cocina.

El cocinero abrió hace poco un nuevo restaurante Zaytinya en Estados Unidos, basado en la cocina mediterránea más oriental. El chef contó con la ayuda de la que él llama su ‘abuela griega’, Aglaia Kremezi, que le advirtió que debían preparar su propia pasta filo casera. Por suerte, su chef, Elftherios Natas, es de ascendencia griega, ya que sus padres nacieron en el norte de Grecia, por lo que tiene una gran relación con el filo.

De esta manera, el asturiano ha explicado con detalle en su newsletter ‘Longer Tables’ cómo preparar la pasta filo, o al menos cómo la hace él, para lo que suele ayudarse de una máquina para hacer pasta y así lograr las láminas bien finas, aunque también destaca que, al hacerla casera, lo más normal es que te quede algo más gruesa que la que se compra en supermercados.

Además, José Andrés es consciente de la complejidad del proceso, por eso advierte de que si una lámina se te rompe, puedes añadir otra por encima sin problema para seguir trabajando la masa.

