La sopa de tortilla que prepara el chef José Andrés en invierno: "Es muy fácil"

Daniel Brito 25 ENE 2026 - 13:00h.

El cocinero de origen asturiano da su receta de la sopa de tortilla, que es muy fácil de hacer y te permite variar con los platos de cuchara

Es verdad que en verano se pueden seguir comiendo platos de cuchara, como el gazpacho, pero la realidad también pasa porque este tipo de recetas son más populares en los meses más fríos del año. Sin embargo, hay muchas preparaciones de cuchara que desconocemos. Siempre están las cremas de verduras, las sopas de pollo o pescado, la que sale del cocido o los potajes donde las legumbres son las grandes protagonistas, pero también existen preparaciones que descubren los grandes chefs y que probablemente ni se te pasaban por la cabeza.

Eso es lo que ha ocurrido con el chef José Andrés, que como es costumbre, ha compartido una nueva receta a través de su newsletter ‘Longer Tables with José Andrés’, donde expone que, al igual que en España, en Estados Unidos, donde está afincado desde hace años, también hace mucho frío.

Por eso mismo defiende que es temporada de sopas, y en concreto habla de la sopa de tortilla, “uno de esos platos que apetece todo el año, y viene de un lugar más cálido, pero en pleno invierno es tan reconfortante porque evoca imágenes de hermosas playas mexicanas, palmeras y aguas azules brillantes”. Sí, el habla de las tortillas, generalmente de maíz, con las que se preparan las fajitas, por ejemplo, no de nuestra típica tortilla española.

“La sopa de tortilla tiene su origen en el México precolombino. La base de maíz, tortillas y chiles no ha cambiado, pero ha evolucionado con los años a medida que los chefs experimentan y crean sus propias versiones”, explica el asturiano en su newsletter, donde también señala que se trata de una sopa “muy fácil de hacer y que solo lleva siete ingredientes”, donde un buen caldo de verduras marca la diferencia.

