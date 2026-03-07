Lía Gómez 07 MAR 2026 - 13:00h.

Esta viral receta del cheesecake tiramisú es sencilla y no se tarda en preparar… ¡ni cinco minutos!

Si algo tienen las redes sociales a día de hoy es que ya da igual dónde esté uno… que lo viral -y más a nivel gastronómico- va a llegar sí o sí independientemente de la parte del mundo en la que uno esté. De ahí que poco a poco hayamos aprendido a hacer arepas venezolanas, sushi casero, cuscús… y cualquier comida independientemente de su procedencia. Pero la realidad es que si algo ha traído consigo el mundo de los reels de Instagram y los TikTok son… las recetas fáciles. Y si encima esta es saludable… ¡todavía mejor! Aunque se trate de un postre. Y algo así es lo que ha pasado con el cheesecake japonés de tiramisú.

Hasta los chefs más virales han acabado rendidos a esta modalidad de cheesecake o tiramisú -según se mire y de ahí que combine los dos nombres- con la que puedes sorprender en un almuerzo o cena, e incluso en una merienda. O simplemente hacerla para consumo propio, porque lo cierto es que la preparación es literalmente hasta apta para niños… vaya, que si tienes alguno en casa hasta puede servirse de pinche de cocina para prepararlo.

Y es que como bien apunta Roberto Chef Bosquet, uno de los más virales en redes sociales con una comunidad que supera los 3 millones de usuarios entre Instagram y TikTok, esta receta es sencillísima… vaya, que es que cuenta con tan solo cuatro ingredientes. Pero es que, además, si cambias un solo ingrediente al final, acabas haciendo dos variedades de la forma más sencilla posible… ¡y hasta puedes hacerlo en versión fit o saludable!

La receta viral del cheesecake japonés de tiramisú Personas 1 pax. Tiempo 3 min. Dificultad Baja Ingredientes 1 yogur natural, griego o vegetal (el de coco le va perfecto)

3 galletas (a poder ser caseras que son más fit)

1 café solo

1 cucharada sopera de cacao en polvo (si es 100% es más saludable)

1 cucharada sopera de nutella

1 recipiente del tamaño de una taza de unos 120 ml Elaboración Paso a paso Lo primero es verter el yogur, sea natural, griego o vegetal, el que hayamos elegido, en nuestro recipiente. A continuación le añadimos el café y la cucharada sopera de cacao en polvo y removemos hasta que quede todo integrado y con una textura uniforme. Después añadimos las galletas, introduciéndolas en vertical en la mezcla, para que queden cubiertas por ella y lo metemos un par de horas en el frigorífico para que se enfríe. Una vez haya estado dos horas en el frigorífico, lo sacamos y le damos el toque final: una cucharada de nutella por encima o le espolvoreamos un poco más de cacao en polvo… ¡y listo para disfrutar!

De esta forma te quedará un postre o merienda fácil, rico y muy sencillo con el que podrás poner el toque dulce a cualquier comida, cena… o evento de cualquier índole, de una forma saludable… y económica.