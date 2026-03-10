No es magia, es cocina consciente con sabores que reconectan con el cuerpo

Crema de verduras antiinflamatoria: la receta sencilla y nutritiva ideal para días invernales

Hay días en los que el cielo se queda gris, la lluvia repiquetea sin pausa contra las ventanas y el cuerpo pide algo más que una manta y una serie reconfortante. Pide calor, cuidado y una cucharada de algo que haga sentirse bien. Ahí es donde entran en juego estas tres sopas con jengibre y cúrcuma, pensadas no solo para alimentar, sino para reconfortar, equilibrar y subir el ánimo cuando el clima (y a veces la energía) no acompaña. Desde una clásica sopa de pollo con un giro especiado, pasando por una crema de zanahoria vibrante y luminosa, hasta una versión más exótica con leche de coco que te transporta lejos del día lluvioso, estas recetas son una invitación a bajar el ritmo, cuidar el cuerpo y regalarse un momento de bienestar consciente. Tres formas distintas de decirle al cuerpo: “tranquilo, aquí estoy”.

El jengibre y la cúrcuma no están aquí solo por su sabor, aunque ese punto cálido, ligeramente picante y profundamente aromático ya sería razón suficiente. Estas dos raíces llevan siglos siendo protagonistas en la cocina y la medicina tradicional por sus potentes propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y digestivas. El jengibre ayuda a activar la circulación, aporta energía y tiene ese efecto reconfortante que se nota casi al primer sorbo, mientras que la cúrcuma, especialmente cuando se combina con un toque de pimienta negra, es una auténtica aliada del sistema inmune. En días fríos, húmedos y oscuros, cuando el cansancio mental se suma al físico, estos ingredientes ayudan a reforzar defensas, mejorar la digestión y equilibrar el estado de ánimo.

Tres sopas deliciosas que ayudan a nuestra salud

La sopa de pollo, jengibre y cúrcuma es esa receta que nunca falla, la que parece saber exactamente lo que necesitas incluso antes de que tú lo sepas. Reconfortante, nutritiva y profundamente restauradora, es de las que te recolocan el cuerpo por dentro. El caldo caliente, lleno de matices, hidrata, reconforta y aporta minerales esenciales, mientras el pollo suma proteína de fácil digestión, ideal cuando el cuerpo está cansado o pidiendo cuidados extra. El jengibre despierta el paladar y la cúrcuma tiñe la sopa de un dorado precioso que ya anticipa bienestar. Es una receta sencilla, sin complicaciones, pero con ese poder silencioso de las cosas bien hechas.

La sopa de zanahoria, cúrcuma y jengibre es antiinflamatoria, antioxidante y absolutamente deliciosa. Queda increíblemente cremosa sin necesidad de añadir nata ni lácteos, con una textura sedosa que envuelve el paladar y un sabor suave pero lleno de matices. La dulzura natural de la zanahoria se equilibra a la perfección con el punto especiado del jengibre y el fondo terroso de la cúrcuma, creando una combinación redonda y muy reconfortante. Es sorprendente lo rica que está siendo baja en grasas, hidratos y calorías, además de ser sin gluten y sin lactosa, lo que la convierte en una opción ideal para casi cualquier tipo de alimentación.

Por último, la sopa de zanahoria, jengibre, coco y cúrcuma añade un giro exótico y envolvente que transforma una tarde gris en una experiencia sensorial. La leche de coco aporta cremosidad, profundidad y un toque ligeramente dulce que combina de maravilla con las especias, creando una sopa suave, aromática y muy reconfortante. ¡Tres sopas que no pasan desapercibidas, por su sabor y su función reconstituyente!

Sopa de pollo, jengibre y cúrcuma Personas 2 pax. Tiempo 1 h. 30 min. Dificultad Baja Ingredientes Un chorrito de aceite de oliva

1 puerro

1 zanahoria

1 patata

Un buen trozo de jengibre fresco

2 contramuslos de pollo

1 litro de caldo de verduras

1 cucharada de cúrcuma

Sal y pimienta

Lima

Hierbabuena, menta o cilantro para servir Elaboración Preparamos la base aromática En una cazuela amplia, calentamos un chorrito de aceite de oliva y rehogamos el puerro picado junto con la zanahoria, la patata y el jengibre hasta que estén tiernos y desprendan todo su aroma. Doramos el pollo para potenciar el sabor Limpiamos el pollo, lo salpimentamos y lo incorporamos a la cazuela, dorándolo bien por todos los lados para que quede jugoso y aporte profundidad al caldo. Cocinamos a fuego lento Añadimos el caldo de verduras, llevamos a ebullición y dejamos cocinar a fuego medio hasta que el pollo esté completamente hecho. Retiramos y troceamos el pollo Sacamos el pollo de la cazuela, lo limpiamos y lo cortamos en trocitos pequeños. Reservamos. Trituramos y añadimos la cúrcuma Incorporamos la cúrcuma a la cazuela y trituramos todo con la batidora hasta conseguir una crema fina, suave y homogénea. Volvemos a unir y ajustamos sabores Reincorporamos el pollo, añadimos un chorrito de lima para aportar frescura y rectificamos de sal si es necesario. Servimos y damos el toque final Servimos bien caliente y terminamos cada plato con hierbabuena, menta o cilantro fresco.

Sopa de zanahoria, cúrcuma y jengibre Personas 2 pax. Tiempo 1 h. 30 min. Dificultad Baja Ingredientes 3 zanahorias (unos 400-500 gramos)

½ cebolla

400 mililitros o 2 tazas de leche vegetal (o la leche que uses o agua)

1 cucharadita de cúrcuma

1 cucharadita de jengibre en polvo

1 cucharadita de ajo en polvo

Pimienta negra a gusto Elaboración Preparamos las verduras Cortamos la zanahoria y la cebolla en cubos y las cocinamos en el horno o en la airfryer hasta que estén blanditas y ligeramente doradas. También pueden hacerse en el microondas o en una sartén, según prefieras. Pasamos todo al bol Una vez cocidas, colocamos las verduras en un bowl amplio y añadimos los condimentos junto con la leche. Trituramos hasta lograr una crema suave Procesamos todo hasta obtener una sopa crema fina y homogénea. Ajustamos la textura a nuestro gusto Si la queremos más líquida, añadimos un poco más de leche o agua hasta conseguir la consistencia deseada.