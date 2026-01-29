Isabel Sorribas 29 ENE 2026 - 12:30h.

Isi nos da un nuevo batch cooking semanal en el que por solo 31 euros tienes listas todas las comidas y cenas de la semana

Batch cooking semanal para 4 por 12 euros por persona: judías con pescado, alcachofas y wok de gambones

Comer bien toda la semana en ocasiones es complicado si no tienes tiempo cada día para cocinar. Por eso las opciones de batch cooking son cada vez más populares: dedicas una tarde a cocinar y tienes listas prácticamente todas las comidas y cenas de la semana en unas pocas horas. Una opción cómoda en la que te quitas el pensar qué comer y qué cocinar cada día y que, además, puede ser de lo más económica, como este batch cooking semanal en el que solo te vas a desembolsar 31’5 euros.

En este nuevo vídeo de ‘Batch cooking sano y semanal’ Isabel Sorribas, más conocida en redes sociales como ‘Hoy comemos con Isi’, nos ofrece diferentes elaboraciones saludables, ricas y saciantes que podemos hacer a la vez y dejarlas listas para calentar y comer.

En esta ocasión nos propone unas berenjenas rellenas de carne a las que solo tienes que echar un poco de queso por encima y llevarlas a gratinar antes de comer, así como una nueva versión de arroz tres delicias en la que, en lugar de arroz, utiliza coliflor.

Por su parte, también nos da una nueva receta para comer legumbres con sus garbanzos a la provenzal, además de un pollo con salsa de almendras que está para chuparse los dedos. Y, por último, enseña tres maneras distintas de marinar el tofu para tener listo para pasarlo por la plancha en cualquier cena. Si quieres saber cómo hacerlo, mira el vídeo para ver la preparación de cada receta.

Ingredientes para las berenjenas rellenas

2 berenjenas

1/2 cebolla

2 dientes de ajo

250 gramos de carne picada

1 cucharada de tomate concentrado

1 cucharada de orégano

Chorrito de vinagre de jerez

200 gramos de tomate frito

Mozarella

Ingredientes para el colirroz 3 delicias

1 coliflor

1 zanahoria

2 dientes de ajo

200 gramos de gambas

2 huevos

150 gramos de guisantes

Chorrito salsa de soja

Ingredientes de los garbanzos a la provenzal

1/2 cebolla

2 dientes de ajo

200 gramos de cherries

400 gramos de garbanzos cocidos

150 gramos de tomate frito

Ramita de albahaca

200 gramos de ricotta

Ingredientes para el pollo con almendras

80 gramos de almendras crudas

1/2 cebolla

1 zanahoria

2 dientes de ajo

250 gramos de pechuga de pollo

150 mililitros de salsa de soja

40 mililitros de salsa de ostras

30 mililitros de sriracha

1 cucharada de maizena

150 mililitros de caldo o agua

Ingredientes del tofu mediterráneo

Bloque de 250 gramos de tofu

1 cucharada de pimentón

1 cucharada de orégano

1 cayena

Pimienta negra

30 mililitros de vinagre de jerez

Chorrito de aceite de oliva virgen extra

Agua hasta cubrir

Ingredientes del tofu al curry

Bloque de 250 gramos de tofu

1 cucharada de curry

1 cayena

150 mililitros de kéfir

Agua hasta cubrir

Ingredientes del tofu al estilo asiático

Bloque de 250 gramos de tofu

100 mililitros de salsa de soja

40 mililitros de salsa de ostras

20 mililitros de sriracha

Agua hasta cubrir

Y si alguno de estos platos no te convence del todo, te dejamos uno de los anteriores batch cooking para que lo sustituyas por otra receta que te convenza más.