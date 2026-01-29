Batch cooking semanal por 31 euros: colirroz 3 delicias, garbanzos a la provenzal o pollo con almendras
Isi nos da un nuevo batch cooking semanal en el que por solo 31 euros tienes listas todas las comidas y cenas de la semana
Batch cooking semanal para 4 por 12 euros por persona: judías con pescado, alcachofas y wok de gambones
Comer bien toda la semana en ocasiones es complicado si no tienes tiempo cada día para cocinar. Por eso las opciones de batch cooking son cada vez más populares: dedicas una tarde a cocinar y tienes listas prácticamente todas las comidas y cenas de la semana en unas pocas horas. Una opción cómoda en la que te quitas el pensar qué comer y qué cocinar cada día y que, además, puede ser de lo más económica, como este batch cooking semanal en el que solo te vas a desembolsar 31’5 euros.
En este nuevo vídeo de ‘Batch cooking sano y semanal’ Isabel Sorribas, más conocida en redes sociales como ‘Hoy comemos con Isi’, nos ofrece diferentes elaboraciones saludables, ricas y saciantes que podemos hacer a la vez y dejarlas listas para calentar y comer.
En esta ocasión nos propone unas berenjenas rellenas de carne a las que solo tienes que echar un poco de queso por encima y llevarlas a gratinar antes de comer, así como una nueva versión de arroz tres delicias en la que, en lugar de arroz, utiliza coliflor.
Por su parte, también nos da una nueva receta para comer legumbres con sus garbanzos a la provenzal, además de un pollo con salsa de almendras que está para chuparse los dedos. Y, por último, enseña tres maneras distintas de marinar el tofu para tener listo para pasarlo por la plancha en cualquier cena. Si quieres saber cómo hacerlo, mira el vídeo para ver la preparación de cada receta.
Ingredientes para las berenjenas rellenas
- 2 berenjenas
- 1/2 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 250 gramos de carne picada
- 1 cucharada de tomate concentrado
- 1 cucharada de orégano
- Chorrito de vinagre de jerez
- 200 gramos de tomate frito
- Mozarella
Ingredientes para el colirroz 3 delicias
- 1 coliflor
- 1 zanahoria
- 2 dientes de ajo
- 200 gramos de gambas
- 2 huevos
- 150 gramos de guisantes
- Chorrito salsa de soja
Ingredientes de los garbanzos a la provenzal
- 1/2 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 200 gramos de cherries
- 400 gramos de garbanzos cocidos
- 150 gramos de tomate frito
- Ramita de albahaca
- 200 gramos de ricotta
Ingredientes para el pollo con almendras
- 80 gramos de almendras crudas
- 1/2 cebolla
- 1 zanahoria
- 2 dientes de ajo
- 250 gramos de pechuga de pollo
- 150 mililitros de salsa de soja
- 40 mililitros de salsa de ostras
- 30 mililitros de sriracha
- 1 cucharada de maizena
- 150 mililitros de caldo o agua
Ingredientes del tofu mediterráneo
- Bloque de 250 gramos de tofu
- 1 cucharada de pimentón
- 1 cucharada de orégano
- 1 cayena
- Pimienta negra
- 30 mililitros de vinagre de jerez
- Chorrito de aceite de oliva virgen extra
- Agua hasta cubrir
Ingredientes del tofu al curry
- Bloque de 250 gramos de tofu
- 1 cucharada de curry
- 1 cayena
- 150 mililitros de kéfir
- Agua hasta cubrir
Ingredientes del tofu al estilo asiático
- Bloque de 250 gramos de tofu
- 100 mililitros de salsa de soja
- 40 mililitros de salsa de ostras
- 20 mililitros de sriracha
- Agua hasta cubrir
Y si alguno de estos platos no te convence del todo, te dejamos uno de los anteriores batch cooking para que lo sustituyas por otra receta que te convenza más.