Cómo hacer el mejor pisco sour: los consejos de Johnny Schuler, su embajador peruano

Daniel Brito 12 MAR 2026 - 08:30h.

Johnny Schuler es el máximo embajador del pisco sour peruano y nos enseña cómo preparar este icónico cóctel en casa con las medidas exactas

El bar donde sus sofisticados cócteles salen de grifos: "Somos el primero de España sin botellas"

Compartir







El mundo del cóctel es cada vez más popular. Un combinado bien hecho hace la boca agua a cualquiera cuando quiere tomar algo en la tarde de un fin de semana o quiere algo que se salga de lo común en una salida nocturna. Entre los más populares está el pisco sour. No, no siempre ha sido el más pedido en España, pero este cóctel insignia de Perú (aunque también es muy popular en Chile) ha logrado hacerse un hueco entre los amantes de la mixología. Y para hacer el mejor, en el vídeo nos explica cómo prepararlo paso a paso en tan solo unos segundos el experto en pisco peruano Johnny Schuler.

El embajador del pisco sour nos cuenta qué ingredientes y medidas concretas necesitamos para hacer un gran cóctel que tendremos listo en apenas unos segundos, para lo que vamos a necesitar una buena coctelera para que todo se mezcle bien en el momento de la mezcla.

Esta bebida peruana se caracteriza especialmente por la espuma que se forma en la zona superior que se sirve muy frío, en un vaso o una copa en el que se ha puesto previamente hielo para enfriar el cristal.

Se trata de una bebida muy popular en los bares especializados en cócteles, donde los bartenders agitan los ingredientes en la coctelera antes de servir el pisco sour, que en boca genera una mezcla de sabores cítricos ácidos y dulces. Si tienes todos ingredientes, hacer un pisco sour es de los más sencillo, tal y como se puede comprobar en la explicación que Johnny Schuler hace en el vídeo para hacer el mejor pisco en casa.