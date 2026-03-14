Rocío Ponce 14 MAR 2026 - 16:00h.

La sobrina de Isabel Pantoja ha sorprendido a sus seguidores con una receta muy fácil de mayonesa de aguacate, una salsa muy versátil y de moda

El error que arruina los aguacates e impide que se mantengan en su punto más tiempo

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Cada vez son más las personas que han incluido el aguacate en su dieta diaria; reconocido ya como un aporte de grasas saludables, vitaminas y minerales, este fruto además es delicioso, cremoso y tremendamente versátil en la cocina actual. Se toma tal cual en ensaladas, tostadas, batidos y sirve de base para salsas como el archifamoso guacamole y otras que ya comienzan a popularizarse en restaurantes y en hogares, como la mayonesa de aguacate, entre otras posibilidades.

La última famosa que ha compartido su personal receta de mayonesa de aguacate ha sido Anabel Pantoja. La colaboradora de televisión e influencer (con más de dos millones de seguidores) se considera toda una amante del buen comer. Valora especialmente la cocina tradicional española, pero también se deja seducir por platos orientales, la comida italiana y de influencias de otros países. También se ha dejado llevar por otras tendencias como la de los platos más saludables que huyen de los procesados, por eso, para ella es muy interesante incorporar en su día a día una salsa deliciosa, nutritiva y baja en calorías como la mayonesa de aguacate.

Esta ha surgido a nivel global como una adaptación contemporánea que busca reemplazar la mayonesa convencional (hecha con huevo y aceite) por alternativas más nutritivas y nuevos toques de sabor con productos con mucho tirón como el aguacate.

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La importancia de un buen aguacate

En el vídeo que ha compartido en sus redes sociales, vemos a Anabel Pantoja en la cocina de su casa de Gran Canaria. Este refugio está en Arguineguín, un pueblo costero en el sur de la isla, en un entorno tranquilo y con clima agradable durante todo el año. Se trata de un ático dúplex con terraza amplia que Anabel reformó según sus gustos y necesidades. La cocina es una de las estancias más destacadas del hogar por su diseño moderno, luminoso y abierto, con una isla central que aprovecha para hacer recetas como la mayonesa de aguacate.

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Muchos de sus seguidores le preguntaron por el increíble tamaño del aguacate que usa para su salsa. Ella explica que es un aguacate de Mogán (en Gran Canaria) y reconoce la importancia de tener fruta de calidad y sabor para ello.

Mayonesa de aguacate Personas 4 pax. Tiempo 10 min. Dificultad Baja Ingredientes 1 aguacate

1 huevo duro

Limón o lima

Aceite de oliva

Pimienta negra

1 cucharada de yogurt blanco

Sal al gusto Elaboración Paso a paso Primero, echamos todo el aguacate en un vaso para batir y añadimos el huevo duro y un chorreón de zumo de limón o lima. Después, "una de las cosas más importantes, una cucharada de aceite de oliva", asegura Anabel Pantoja. Continúa con un toquecito de pimienta negra y su truco personal: "Una cucharada de yogurt blanco para darle textura". Una vez que lo tenemos todo, batimos para conseguir la mezcla de la mayonesa de aguacate. “Solo queda disfrutar de esta maravillosa mayonesa de aguacate”.

¿En qué recetas usarla?

Esta salsa, que puedes hacer en cuestión de minutos y sin mayor complicación, es de lo más versátil gracias a su sabor suave. Puedes incorporarla en todo tipo de bocadillos, sándwiches, wraps, tacos, burritos y hamburguesas. También combina muy bien con filetes de pollo a la plancha e incluso con pescados blancos. No olvides que es una opción para dar un nuevo sabor a tus tostadas, también es un ideal aderezo de todo tipo de ensaladas y un original dip para verduras crudas (zanahoria, pepino, apio) o chips saludables. Incluso podrás dar un nuevo gusto a tu poke bowl casero (de arroz y atún o salmón) con ella.