Rocío Ponce 18 MAR 2026 - 13:22h.

Tenemos la receta del batido verde que toma la estrella de Hollywood desde hace años para sentirse bien por dentro y por fuera

La receta de ensalada de maíz que Reese Witherspoon heredó de su abuela

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“Este es el batido que tomo cada día y lo he hecho desde hace 8 o 9 años, ya ni lo sé”, decía Reese Whitherspoon allá por 2020 a sus seguidores en Instagram. Ya había captado la atención de todos porque, la siempre recordada como ‘Una rubia muy legal’, es una de las mujeres más influyentes de la industria audiovisual, pero también un referente en estilo de vida.

“Tiene muchas verduras en él y lo tomo en lugar del desayuno sobre las 10 u 11 de la mañana y no tengo hambre para nada hasta la 1”, explica en el vídeo. Va explicando paso a paso cómo lo hace en su propia cocina y qué ingredientes utiliza. “En realidad puedes meterle cualquier cosa verde, si tienes esa lechuga que ibas a usar para una ensalada que no hiciste, métela ahí”, dice.

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“Pero también debe llevar algo dulce para que no esté muy amargo, yo pongo una manzana, una pera y un plátano”, asegura. “Y puedes añadirle lo que quieras, polvos proteicos, semillas negras, mantequilla de almendras…”, explica también. Cuando lo hace, aprovecha para que salga bastante cantidad y así no tiene que hacerlo a diario. Lo que sobra lo deja en la nevera para tomarlo al día siguiente.

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Se lo copió a una compañera

La actriz recuerda que la primera persona que le habló de este batido fue Kerry Washington (con la que comparte protagonismo en la serie ‘Little Fires Everywhere’ de 2020) aunque ha debido perfeccionar la receta inspirada por la nutricionista Kimberly Snyder por lo que indica en su post.

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“A Kerry entonces no la conocía en realidad, pero nos sentamos juntas en una gala de premios, le dije que su piel era muy bonita y le pregunté qué hacía. Me dijo que creía que era por una bebida que tomaba y que había cambiado su piel, fortalecido su pelo, sus uñas… ¡Así que quise hacerla!”, cuenta y agradece a su compañera de profesión que le diera la receta.

El ingrediente extra

Haciendo gala de su buen humor y actitud, la actriz, productora y también escritora (acaba de publicar el thriller ‘Sin decir adiós’ junto al famoso autor superventas Harlan Coben) termina el vídeo demostrando que hay un ingrediente secreto extra para este batido saciante y “embellecedor”: bailar. Comenzar el día con una sonrisa es también un ejercicio estimulante que puede hacer que cambie todo lo que suceda después. Una vez terminado de batir, muestra el resultado a la cámara y bromea: “Sé que parece que va a saber fatal, pero está muy bueno y lo adoro”, asegura mientras lo prueba en un gran vaso reutilizable.

Y sabemos que Reese sigue pensando que este smoothie es una buena bebida para arrancar el día con fuerza y múltiples beneficios porque en el podcast ‘Table Manners', al que acudió como invitada a finales de 2025, hizo referencia de nuevo a él. “En mi nevera siempre hay muchas verduras porque cada mañana tomo mi batido verde”, dijo y repitió su receta ingrediente a ingrediente.

“Realmente me gusta, ha cambiado mi piel y hasta hace que los ojos estén más blancos”, confesó ante la estupefacción de las presentadoras que no confiaban en el buen sabor de la receta. “No le pongo nada más, es de productos puros y sabe mucho a zumo de manzana y limón, pero también se nota el toque de la lechuga”, explicó.

¿Por qué merece la pena? Es un batido rico en fibra, vitaminas y antioxidantes, con pocas calorías, que favorece la digestión, la hidratación y aporta energía durante la mañana. Funciona perfectamente como desayuno ligero o complemento y es muy recomendable para tomar tras hacer ejercicio (si has optado por hacerlo en ayunas antes).