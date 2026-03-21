Una receta que combina crujiente, cremoso y fundente en proporciones perfectas difícil de olvidar

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Hay recetas que reconfortan, otras que sorprenden y luego está el bocadillo de croqueta más épico del mundo, una auténtica declaración de intenciones gastronómica. Este no es un simple bocata, ni tampoco una croqueta tradicional. Es una combinación desatada de pan crujiente relleno de una mezcla brutal de queso fundido y masa estilo croqueta que se deshace por dentro. Sí, has leído bien.

No se trata de una receta para todos los días, pero cuando decides prepararlo, sabes que estás a punto de vivir algo grande. De esos bocados que te hacen cerrar los ojos y decir “wow” sin darte cuenta. Si eres amante del queso, fan declarado de la bechamel cremosa y defensor de las locuras gastronómicas, este bocadillo de masa de croqueta te va a conquistar desde el primer mordisco.

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La masa de croquetas: patrimonio cremoso de nuestra cocina

Hablar de masa de croquetas es hablar de tradición, de abuelas removiendo sin parar la bechamel en la cocina y de recetas que pasan de generación en generación. La masa de croquetas forma parte esencial de nuestra gastronomía porque representa el equilibrio perfecto entre sencillez y técnica. Harina, mantequilla, leche y un buen fondo de sabor, se transforman en una crema espesa, sedosa y profundamente reconfortante.

La magia de la masa de croqueta está en su textura. Esa cremosidad que, al cocinarse bien, resulta suave pero consistente, capaz de mantener su forma y a la vez fundirse en la boca. Tradicionalmente la rebozamos y freímos para conseguir croquetas doradas y crujientes por fuera, pero ¿qué pasa cuando rompemos las reglas y decidimos meter esa masa directamente dentro de un pan tostado con queso fundido? Pasa algo extraordinario.

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Este bocadillo de croqueta casero nace precisamente de ese espíritu rebelde: coger algo clásico y llevarlo a otro nivel. Porque si la masa por sí sola ya es una maravilla, combinada con pan crujiente se convierte en una experiencia casi adictiva.

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Una receta fácil para un resultado único

Aunque suene a receta compleja o digna de un programa de foodies extremos, la realidad es que el bocadillo de masa de croqueta es sorprendentemente fácil de preparar.

Primero, doras los ingredientes elegidos en una sartén. Después incorporas la base de mantequilla y harina, añades la leche poco a poco y remueves hasta obtener esa masa espesa y brillante tan característica de la croqueta. Cuando esté lista, integras una buena cantidad de queso que funda bien. También puedes optar, como en el vídeo, por utilizar una bechamel ya lista.

El siguiente paso es casi terapéutico, abrir el pan, rellenarlo generosamente con la mezcla caliente y cerrarlo. Puedes darle un golpe final de calor en el horno o en una plancha para que el pan quede aún más crujiente. Y ya está. Solo hay que dorar, integrar y meter en el pan. Así de sencillo. Así de salvaje. El bocadillo de croqueta más épico del mundo es la prueba de que las mejores recetas nacen cuando nos atrevemos a romper las normas.

Bocadillo de masa de croqueta Personas 2 pax. Tiempo 25 min. Dificultad Baja Ingredientes 250 gramos de bacon

1 cebolla

400 gramos de queso de raclette en lonchas

1 bote de bechamel preparada Elaboración Dora el bacon hasta el punto perfecto En una sartén amplia, bien caliente y apta para dorar sin miedo, cocina el bacon hasta que quede crujiente y dorado. Queremos ese punto irresistible en el que la grasa se funde y el aroma invade la cocina. Cuando esté listo, retíralo y resérvalo. Marca la cebolla para potenciar el sabor En la misma sartén, aprovechando toda esa grasa maravillosa del bacon, añade la cebolla partida y dóralo lentamente hasta que quede tierna y ligeramente caramelizada. Este paso es clave para aportar dulzor y profundidad al relleno. El momento del queso: empieza la magia Incorpora de nuevo el bacon a la sartén y añade dos buenos tarugos de queso raclette. Deja que el calor haga su trabajo y observa cómo el queso empieza a fundirse lentamente, abrazando el bacon y la cebolla. Prepara la bechamel (casera o lista para usar) Puedes hacer una bechamel clásica en casa, mantequilla, harina y leche, removiendo hasta que espese, o, si quieres ir más rápido, utilizar una buena bechamel ya preparada. Lo importante es que esté cremosa y bien ligada. Integra y funde hasta lograr la masa perfecta Añade la bechamel a la mezcla de bacon, cebolla y queso fundido. Remueve con cariño hasta que todo quede perfectamente integrado en una masa espesa, cremosa y absolutamente tentadora. Deja que se funda todo junto unos minutos más, para que los sabores se mezclen sin prisa. Prepara el pan y rellena sin moderación Vacía media barra de pan crujiente, retirando parte de la miga para hacer espacio al relleno. Rellénala generosamente con la masa caliente, asegurándote de que llegue a cada rincón. Aquí no se escatima.

Consejos para conseguir el bocadillo perfecto

Si quieres que tu bocadillo de masa de croqueta casero sea realmente épico, cuida estos detalles:

El pan importa : elige un pan con buena corteza y estructura firme. Una chapata o un pan rústico funcionan de maravilla.

: elige un pan con buena corteza y estructura firme. Una chapata o un pan rústico funcionan de maravilla. La masa debe estar bien trabajada : sin grumos, cremosa y con sabor potente.

: sin grumos, cremosa y con sabor potente. No escatimes en queso : este no es el momento de la moderación.

: este no es el momento de la moderación. Sírvelo caliente: es fundamental para disfrutar de la textura fundente en todo su esplendor.

También puedes añadir un toque extra como cebolla caramelizada, un poco de mostaza antigua o incluso un toque picante para elevar aún más el conjunto.