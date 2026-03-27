Potaje de vigilia: una receta de cuchara que cuida el alma

Más allá de la tradición religiosa, este plato es sabroso, equilibrado y perfecto para quienes buscan una receta casera que reconforte

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Hay platos que alimentan el cuerpo y otros que, además, abrazan el alma. El potaje de vigilia es una de esas recetas de cuchara humilde, aromática y reconfortante que nos transporta directamente a la cocina de nuestras abuelas. Tradicional de la Semana Santa española, este guiso se prepara especialmente durante la Cuaresma, cuando la tradición cristiana invita a prescindir de la carne y optar por platos sencillos a base de legumbres y pescado. En este contexto nace el potaje de vigilia, un plato donde los protagonistas indiscutibles son los garbanzos, las espinacas y el bacalao.

En un mundo donde las recetas rápidas y los platos ultraprocesados parecen ganar terreno, el potaje de vigilia nos recuerda el valor de la cocina lenta y consciente. Nos conecta con nuestras raíces, con la tradición y con la importancia de compartir la mesa. Prepararlo es casi un ritual, desde el remojo de los garbanzos hasta el último hervor a fuego lento, cada paso forma parte de una experiencia que va más allá de lo puramente gastronómico.

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Plato estrella durante la Cuaresma

La palabra “vigilia” hace referencia precisamente a esos días de abstinencia en los que no se consumía carne, especialmente los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo. El bacalao en salazón, fácil de conservar durante largos periodos, se convirtió en el aliado perfecto en épocas en las que no existían las neveras. Combinado con legumbres y verduras de temporada, dio lugar a uno de los guisos más representativos de nuestra gastronomía tradicional. El resultado es un potaje meloso, de sabores profundos y textura reconfortante, que hoy sigue siendo protagonista en muchos hogares durante la Semana Santa.

Los garbanzos son una fuente extraordinaria de proteínas vegetales, fibra y carbohidratos complejos, lo que los convierte en un alimento saciante y energético. Su aporte en hierro, magnesio y vitaminas del grupo B ayuda a mantener el buen funcionamiento del sistema nervioso y muscular. Las espinacas, por su parte, son ricas en antioxidantes, vitamina A, vitamina C y ácido fólico. Su contenido en hierro y fibra complementa a la perfección el perfil nutricional de las legumbres, aportando frescura y ligereza al guiso. El bacalao, en especial si es desalado correctamente, añade proteínas de alto valor biológico y es bajo en grasa, lo que equilibra el plato y lo convierte en una opción saludable. Además, su sabor intenso y ligeramente salino realza el conjunto del potaje sin necesidad de añadir excesiva sal.

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Elaboración con paciencia y cariño

La elaboración del potaje de vigilia es, en esencia, un proceso cargado de emociones. Como todo buen plato de cuchara, necesita tiempo para que los sabores se integren y el caldo adquiera esa textura ligeramente espesa y envolvente que tanto nos gusta. Aunque existen versiones más rápidas con garbanzos ya cocidos, la receta tradicional comienza la noche anterior, poniendo los garbanzos en remojo con agua templada y una pizca de sal. Este sencillo gesto garantiza que al día siguiente queden tiernos y mantecosos tras la cocción.

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El resultado es un potaje de vigilia cremoso, aromático y profundamente reconfortante. Cada cucharada combina la suavidad de los garbanzos, la frescura de las espinacas y la intensidad del bacalao en un equilibrio perfecto. Es un plato que sacia el hambre de manera saludable, pero también satisface esa necesidad emocional de comida casera, hecha con dedicación. Perfecto para los días de Cuaresma, para una comida familiar de Semana Santa o simplemente para cualquier jornada en la que apetezca volver a lo esencial.

Si buscas una receta tradicional, saludable y llena de sabor, este potaje de vigilia es la opción perfecta. Una receta de cuchara que cuida el alma, que honra la tradición de Semana Santa y que demuestra que, con ingredientes sencillos y un poco de paciencia, se puede crear un plato memorable. Ahora solo queda servirlo bien caliente, acompañarlo de un buen pan y disfrutar de cada cucharada como si fuera la primera.