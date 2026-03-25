Cómo hacer la mejor torrija de Semana Santa, según el pastelero Oriol Balaguer

Daniel Brito 25 MAR 2026 - 08:30h.

El repostero nos cuenta cómo hacer una buena torrija, desde cómo infusionar la leche y qué pan usar, hasta cómo presentarla al servirla

La torrija fit a la que rendirse esta Semana Santa

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En un abrir y cerrar de ojos casi que nos hemos plantado en la Semana Santa, momento en el que muchos se entregan a las tradiciones, también gastronómicas, que hay muchas a lo largo de todos estos días, como no comer carne o, por supuesto, hacer las tradicionales torrijas que durante esta semana se comen para desayunar, merendar o de postre, da igual el momento, que siempre hay un hueco para ellas. Y si esta Semana Santa estás pensando en hacerlas de una manera especial, el pastelero Oriol Balaguer nos cuenta en el vídeo sus trucos para hacer una buena torrija.

Balaguer es uno de los reposteros más conocidos de España. Especializado en chocolate, el cocinero ha trabajado, entre otros, en elBulli junto a Ferran Adrià. Su formación en repostería le ha valido para ser reconocido como el mejor pastelero y repostero de España con diferentes proyectos en sus manos, el más conocido la popular La Duquesita, en Madrid, ciudad de la que reconoce que se pueden encontrar grandes torrijas en muchas pastelerías, obradores y restaurantes.

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De esta manera, preguntamos a Oriol Balaguer sobre cómo hacer una buena torrija en casa, que siempre han sido típicas de la Semana Santa con una serie de ingredientes básicos con los que se puede aprovechar el pan del día anterior para hacer este postre.

Para el repostero una de las claves es preparar una buena leche aromatizada y perfumada según los gustos de cada uno, pudiendo usar, entre otros ingredientes, desde naranja y limón hasta canela o vainilla.

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No obstante, Balaguer también anima a variar más allá del pan que se suele utilizar para las torrijas, uno más gordo y con cuerpo. Por eso, propone hacerlo con un bollo que tenga una masa de levadura tipo la de un roscón, con la que se va a conseguir, según sus propias palabras, “la torrija top”. Además, en el vídeo también da un truco para presentar la torrija, así que si quieres conocerlo para elevar aún más tu dulce, dale al play y descúbrelo.