Pestiños: el dulce medieval imprescindible para esta Semana Santa

Aunque puedan parecer laboriosos, los pestiños son más fáciles de preparar de lo que imaginas

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Hay sabores que sobreviven a los siglos y siguen emocionando como el primer día. Los pestiños son uno de ellos. Crujientes por fuera, ligeramente hojaldrados en su interior y envueltos en azúcar con canela o bañados en miel brillante, estos bocados dorados son mucho más que un postre, son historia viva. En cada Semana Santa, vuelven a nuestras cocinas para recordarnos que la tradición también se saborea.

Los pestiños son uno de los dulces más antiguos y representativos de la Semana Santa española, especialmente en Andalucía y otras zonas del sur. Su elaboración es sencilla, pero requiere atención al detalle. Una masa aromatizada con anís, naranja o limón que se estira muy fina, se pliega sobre sí misma y se fríe en abundante aceite de oliva hasta quedar crujiente y dorada. Después, se rebozan en azúcar con canela o se bañan en miel templada, creando esa capa dulce y brillante que los hace inconfundibles.

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Un dulce con historia y raíces medievales

Hablar de pestiños es viajar a la Edad Media. Su origen se remonta a la influencia andalusí en la península ibérica. De hecho, muchas recetas árabes ya combinaban harina frita con miel, especias y semillas aromáticas. El uso del aceite de oliva como grasa principal y la presencia del anís o el ajonjolí refuerzan esa conexión histórica.

A lo largo de los siglos, la receta fue adaptándose, pero mantuvo su esencia, una masa fina, bien reposada y frita en aceite caliente. En los recetarios antiguos aparecen menciones a dulces muy similares, prueba de que los pestiños han acompañado celebraciones religiosas y familiares durante generaciones.

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Desde el punto de vista nutricional, los pestiños son un dulce energético. La harina aporta carbohidratos que proporcionan energía rápida, mientras que el aceite de oliva ofrece grasas saludables cuando se consume con moderación. La miel, rica en antioxidantes y con propiedades antibacterianas naturales, añade dulzor y un aroma característico. El azúcar con canela, por su parte, aporta ese toque especiado tan vinculado a la repostería tradicional. Evidentemente, se trata de un capricho para disfrutar de forma ocasional, pero su elaboración casera permite controlar la calidad de los ingredientes y evitar grasas refinadas o procesos industriales.

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La receta sencilla, tradicional y absolutamente irresistible

La clave de esta receta está en respetar los tiempos y, sobre todo, en el reposo de la masa. Este paso es fundamental para que la textura final sea la adecuada. La fritura es otro momento importante. Deben freírse en abundante aceite de oliva a fuego medio-alto.

El toque final depende del gusto personal. Puedes rebozarlos en una mezcla de azúcar y canela mientras aún están templados, logrando una capa dulce y aromática. O puedes optar por la versión más tradicional, bañarlos en miel previamente calentada para que esté más líquida y se adhiera mejor. La miel debe templarse suavemente, nunca hervirse, para conservar su aroma y textura.

El resultado es espectacular. Crujientes al morder, con ese sonido delicado que anuncia una fritura perfecta. Dulces pero equilibrados, con el perfume del aceite de oliva y el toque especiado de la canela o la profundidad floral de la miel. Son bocados pequeños, pero llenos de carácter.

Esta Semana Santa, anímate a preparar pestiños. Respeta el reposo, estira la masa muy fina, fríe a la temperatura adecuada y elige tu acabado favorito. Descubrirás por qué este dulce medieval sigue siendo imprescindible. Porque hay tradiciones que no pasan de moda… simplemente se vuelven cada vez más deliciosas.