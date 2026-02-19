Daniel Brito 19 FEB 2026 - 13:25h.

El ghee es una mantequilla clarificada cada vez más popular que se puede hacer de forma casera sin mayor complicación para aprovechar sus beneficios para la cocina y para la salud

Desde hace años hemos empezado a comer e integrar en nuestra dieta platos e ingredientes propios de otras culturas y países que la globalización nos ha permitido conocer, probar y conseguir cerca de casa prácticamente sin problema. Entre esos productos está el ghee, una especie de mantequilla clarificada que tiene su origen en la gastronomía india y paquistaní que desde hace tiempo se ha empezado a popularizar en países occidentales, como España.

En sus orígenes, esta mantequilla se obtenía de leche de búfalo, aunque actualmente se hace popularmente con mantequilla de leche de vaca y, pese a que puede parecer algo tedioso hacerla en casa, lo cierto es que no es tan complicado. Por eso mismo el chef Jordi Cruz ha mostrado en sus redes sociales cómo prepararla sin problema.

Lo que el chef de ABaC llama “oro líquido de la cocina” lo define como una mantequilla clarificada “de origen ayurvédico, una grasa pura, dorada y aromática”. Entre sus beneficios y también propiedades, el cocinero destaca que aguanta mucho el calor, por lo que es perfecto para cocinar sin que se queme, además de ofrecer un sabor profundo que aporta notas tostadas y diferentes vitaminas, como la A, la D o la K.

Para demostrar que se puede hacer casero de forma sencilla, Jordi Cruz explica paso a paso cómo se prepara sin mayor complicación, teniéndolo así listo para utilizarlo cuando lo necesites.

