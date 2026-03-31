Cómo hacer las torrijas en freidora de aire de Delicious Martha: "Más saludables"

Daniel Brito 31 MAR 2026 - 10:02h.

Delicious Martha cuenta cómo prepara sus torrijas en freidora de aire paso a paso para que queden igual de ricas, pero más saludables y menos grasientas

Cómo hacer la mejor torrija de Semana Santa, según el pastelero Oriol Balaguer

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Las torrijas son el postre por excelencia de la Semana Santa. Desde hace bastantes días (incluso semanas) has podido verlas en las pastelerías, dulcerías o supermercados a la venta, pero siempre es tradición prepararlas cada uno en casa durante estas fechas con su propia receta. De un hogar a otro las torrijas pueden cambiar mucho con un solo elemento, por ejemplo, con el pan que se utilice para ellas o con cómo se infusione la leche.

Pero también puede cambiar ligeramente en la forma en la que se cocinan. Normalmente se fríen en aceite caliente. No obstante, ¿y si utilizas tu freidora de aire para hacer tus torrijas de Semana Santa? Ahorras en aceite y así también lograrás que no queden tan grasientas.

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La airfryer puede ser tu aliada para hacer las torrijas estos días y, si no sabes cómo prepararlas, la creadora de contenido y chef Delicious Martha ha mostrado en sus redes sociales cómo hace ella sus torrijas en la freidora de aire o los ingredientes que utiliza para infusionar la leche.

“Un clásico de Semana Santa, que desde hace años se hace en casa ligeramente más saludable, porque en lugar de freírlas, las hago en la freidora de aire”, ha explicado en sus redes sobre su receta.

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Las torrijas de Delicious Martha Personas 4 pax. Tiempo 30 min. Dificultad Baja Ingredientes Una barra de pan del día anterior

1 litro de leche

Piel de una naranja y un limón, sin la parte blanca

1 rama de canela

2 huevos

Azúcar y canela para rebozarlas Elaboración Corta el pan Corta una barra de pan del día anterior en trozos no muy finos. Infusiona la leche Coloca la leche en un cazo y caliéntala durante 10 minutos con la piel de la naranja y el limón y una rama de canela sin dejar que llegue a hervir. Deja que enfríe. Empapa el pan Cuando la leche esté fría, pon las rebanadas de pan en una bandeja y cúbrelas con la leche para que absorban el líquido y su sabor. Antes de llevarlas a la freidora de aire escurre las rebanadas un poco para que suelten el exceso. Bate dos huevos y pasa cada rebanada por el huevo batido. Cocina en airfryer Coloca las rebanadas en la freidora de aire, añade un poco de aceite en spray y cocina unos 10 minutos a 200ºC, dándoles la vuelta a mitad de cocinado. Reboza en azúcar y canela Cuando se cocinen, pasa cada torrija por azúcar y canela y ya estarán listas para ser disfrutadas.