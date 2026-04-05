Lía Gómez 05 ABR 2026 - 13:00h.

Anastasia Miari lleva una década recopilando las recetas tradicionales de las abuelas para no perder estos platos típicos de cada sitio

El truco de un carnicero para eliminar el olor a carne o pescado de las manos

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Hace ya más de una década, Anastasia Miari trabajaba como periodista en una start-up de moda. Ella, griega de origen, tenía toda su vida organizada en Reino Unido cuando un día una carta de despido lo cambió todo por completo: acababa de quedarse sin trabajo. Aquello fue el revés más grande de su carrera, pero también el origen de algo que, a día de hoy, le cambió la vida por completo: las recetas de su abuela. Y es que ahí comenzó su viaje, que ahora recopila en tres libros, el último ‘Mediterráneo’, un tour gastronómico por esta la costa marítima europea que riega el mar homónimo y que ha hecho que su historia sea también el ‘archivo’ de aquello que en cada casa siempre ha pasado de generación en generación: las recetas de las abuelas.

Cuando Miari fue despedida de esa start-up, cogió a una de sus amigas -fotógrafa de moda- y se refugió en la isla griega de Corfú, en la casa de su abuela. O, mejor dicho, su ‘yiayia’, que es además el nombre de uno de sus libros. Allí se empapó de aquellas historias de su abuela que, hasta entonces, nunca había oído, mientras pasaban horas preparando diversos platos en la cocina. Y, junto a las fotos que su amiga hizo a su ‘yiayia’ en la cocina, aquello le hizo hacer clic.

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Su vocación y profesión periodística hizo que no se despegara ni de su cuaderno ni su boli para ir apuntando absolutamente todos los detalles que su abuela iba explicando mientras cocinaba. Un primer recopilatoria de recetas e historias, además ilustradas por las fotos de su amiga, que hizo que supiera que aquello era el inicio de algo especial. Y así fue, porque cuando empezó a subir las imágenes a sus redes sociales, todo cambió. Tanto que cuando volvió a Londres, todos sus amigos le empezaron a pedir que fuera a cocinar... ¡con sus abuelas! Y ahí empezó todo.

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Un viaje gastronómico

Ese fue el germen de lo que hoy ya son tres libros, ‘Grand Dishes', 'Yiayia' y ahora, ‘Mediterráneo’, que no son libros de recetas al uso. Son la recopilación de las experiencias que ha ido viviendo con las abuelas del Mediterráneo, esas que han ido ayudando a Miari a documentar una historia que, durante años, se ha ido trasladando de generación en generación en cada familia, pero no se había documentado como tal.

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“Durante siglos, las historias y el patrimonio de mujeres como mi abuela no se ha documentado; es bien sabido que la historia ha sido escrita por hombres, pero la verdadera historia culinaria la forjaron mujeres como las que presento en mis libros. Por eso, siento que debo seguir documentando sus experiencias y proteger las recetas y técnicas culinarias que perfeccionaron a lo largo de sus vidas para futuras generaciones”, recoge la propia autora en su libro ‘Mediterráneo’.

Documentar la historia con recetas

Afincada ahora en Italia con su marido y su hija, tras abandonar Londres tras el Bréxit de 2020, siempre que puede sigue yendo a Grecia a cocinar con su abuela. Porque eso le recuerda el porqué empezó esta andadura con la que ahora, más allá de trasladar recetas de todo tipo (con sus ingredientes y elaboraciones detalladas), trata de contar la historia de cada sitio a través de la comida.

De hecho, si algo caracteriza a estos libros es que Miari trata de hacer una especie de enciclopedia culinaria que perdure, con el fin de que las recetas más tradicionales (y que más nos han encandilado siempre por los recuerdos que nos traen) se aprendan y se hereden entre generaciones y no caigan en el olvido porque el tiempo se las lleve junto a estas abuelas. Toda una defensa, sin ningún tipo de duda, del patrimonio culinario internacional... pero más puro y tradicional que existe.

Y es que, como explica en el libro, la historia -en general- no se entiende sin su gastronomía, y “a pesar de que los platos del Mediterráneo pueden variar, la forma en la que estas mujeres comen y viven es la misma esencia. La cucina povera y lo de aprovechar lo poco que tienes a mano es algo que se repite en estas páginas, al igual que el picoteo y el compartir raciones antes o entre comidas”.