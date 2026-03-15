El truco de un carnicero para eliminar el olor a carne o pescado de las manos

Daniel Brito 15 MAR 2026 - 08:01h.

Manipular carne o pescado cuando cocinamos nos deja un olor en las manos que no siempre es fácil de eliminar, aunque existe un truco de lo más sencillo

Cinco tips de limpieza con limón para la cocina: desinfecta, desengrasa y deja buen olor

Compartir







Muchas veces cocinar también supone que se expandan olores por tu hogar, en la mayoría de las ocasiones agradables con ese aroma que desprenden los guisos, aunque a veces no lo es tanto porque se queda integrado el del pescado que has hecho a la plancha o la carne que has frito en aceite. Ocurre lo mismo al manejar los ingredientes, como en las grandes comidas si te toca ser el chef de la velada y el que manipula la carne o el pescado, quedando tus manos con un fuerte olor que no se va con un lavado normal de agua y jabón.

Es normal que si manipulas estos alimentos al final tus manos terminen impregnadas con su olor. Por eso mismo, para luego disfrutar de la comida con tus invitados sin problema, es esencial saber cómo acabar bien y de forma sencilla con esos olores. Y para ello un carnicero ha dado unos tips en sus redes sociales.

Cómo acabar con el olor de las manos

Mariano Sánchez Díaz, conocido en las redes sociales como @el_as_carnicero, expone en un vídeo que existe un truco muy fácil con el que se puede terminar rápido con ese olor que no te resulta agradable que se haya quedado impregnado en tus manos. Para ello solo necesitas un limón y un chorrito de vinagre.

PUEDE INTERESARTE El truco casero para limpiar las zonas quemadas de la vitrocerámica y devolverle el brillo

Según cuenta tras años de experiencia como carnicero, con esto solo necesitas restregarte las manos como lo harías con un poco de jabón y tras aclarar, esos olores tras manipular los alimentos habrán desaparecido por completo gracias a la capacidad que tiene tanto el limón como el vinagre para neutralizar los olores.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Otros trucos caseros con limón

El uso del limón como aliado en la limpieza no es nuevo. En un vídeo de ‘Cómo ordenar y limpiar tu cocina’ @decorbymaggie nos daba cinco trucos en los que el cítrico puede ser nuestro gran aliado no solo para dejar buen olor, sino también para desengrasar o desinfectar.

Uno de sus beneficios es que permite dejar casi como nuevas las tablas de cortar de madera porque las deja desinfectadas tras cada uso, además de que también es un importante aliado en la limpieza del microondas y en que los malos olores no se queden dentro del electrodoméstico.

Si quieres saber más sobre las propiedades del limón en la limpieza de tu cocina, en el vídeo te cuenta cinco trucos sencillos para empezar a usarlo y que tu nevera se mantenga siempre impoluta o puedas hacer un limpiador casero que dejará las superficies de tu cocina sin nada de grasa.