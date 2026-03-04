Daniel Brito 04 MAR 2026 - 08:30h.

El chef Dani García creció viendo a su madre y abuela cocinar, de las que se le han quedado muchos trucos culinarios grabados en la mente

El producto de temporada de invierno favorito del chef Dani García que te soluciona la cena: "Son caramelos"

La cocina es, en la mayoría de las ocasiones, herencia. Manías, gestos o costumbres que adquirimos, sin darnos cuenta, desde pequeños, cuando veíamos a nuestros padres o abuelos cocinar. De ellos nos hemos quedado grandes recetas y trucos que van pasando de generación en generación en cualquier familia, también en las de los grandes chefs, que han mamado de sus progenitores muchas cosas que hoy emplean en sus cocinas, recetas y restaurantes.

Gran parte de esos trucos nacen de recuerdos emotivos que se acumulan en nuestra memoria y el cocinero Dani García, que ha lanzado el libro ‘Cocina en casa como Dani’ (Espasa), nos cuenta en el truco más especial que recuerda de ver cocinar a su madre y a su abuela.

El reconocido chef marbellí reconoce que ha sido con el tiempo cuando se ha percatado del legado que le han dejado, ya que en aquel momento no veía las recetas que observaba cómo preparaban o los trucos que hacían en la cocina como algo de valor, que sí que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo, sobre todo por su profesión que le ha llevado a reflexionar sobre lo que veía en ellas.

Dani García ha visto con los años que ellas hacían recetas de una forma en la que él, actualmente, no las haría así desde su punto de vista profesional, en parte porque no es lo que marca la norma, pero que aún así les quedaban platos espectaculares porque el resultado era verdaderamente bueno. Si quieres conocer más, en el vídeo el cocinero habla en profundidad sobre el legado culinario que le han dejado su madre y abuela.

