Isabel Sorribas 16 ABR 2026 - 08:11h.

El batch cooking que propone Isi te ayudará a preparar comida para toda la semana en un rato y sin dejarte una fortuna

Batch cooking semanal por 31 euros: colirroz 3 delicias, garbanzos a la provenzal o pollo con almendras

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La semana en cocina no tiene porque ser un un suplicio de comida rápida y poco saludable. El batch cooking es una opción sana y accesible: puedes ahorrar tiempo y dinero, pero además quitarte esos kilos de más. Estas recetas para hacer en unas pocas horas te van a resolver comidas y cenas sin complicaciones diarias y sin gastarte una fortuna en alimentos. Hay una menestra cargada de vitaminas, pollo al kéfir con especias y un toque único... y otros que mejor descubres por ti mismo. No se puede pedir más porque juntar el 'bueno, bonito y barato' es el sueño de todos para sentarse a la mesa y ser feliz.

Para que no salives más, pensando y dándole vueltas, aquí están las recetas de Isabel Sorribas, con su correspondiente vídeo de ‘Batch cooking sano y semanal’, en los que explica los procesos para preparar estos sabrosos platos aptos para los paladares más exigentes.

Menestra de verduras ((15,2€)

Habas

guisantes

zanahoria

cebolla

espárragos blancos

espárragos verdes

coliflor

alcachofa

judía verde

taquitos de jamón

150ml de vino blanco

caldito casero

Ingredientes para el pollo (9,8 €)

250g jamoncitos de pollo

1 limón

aove

5 dientes de ajo

tomillo

2 pechugas

200g kéfir

1 cda mezcla de especias ( comino, curry, pimentón picante )

) 2 dientes de ajo

1 lima

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Pasta con salsa de calabaza (4,9€)

1/2 calabaza

100 g parmesano

tomillo

200 g pasta

Gambones con verduras (9,8€)

250g gambones

1 puerro

1 zanahoria

1 pimiento verde

noodles

2 cucharadas salsa de soja

1cdta miel

1cda salsa de ostras

100ml agua

50 ml vino chino

Boniatos asados

Si te has quedado con ganas de más. Puedes echarle un ojillo a este vídeo con otras recetas que puedes preparar en una hora para tus comidas diarias de batch cooking: