El batch cooking que propone Isi te ayudará a preparar comida para toda la semana en un rato y sin dejarte una fortuna
Batch cooking semanal por 31 euros: colirroz 3 delicias, garbanzos a la provenzal o pollo con almendras
La semana en cocina no tiene porque ser un un suplicio de comida rápida y poco saludable. El batch cooking es una opción sana y accesible: puedes ahorrar tiempo y dinero, pero además quitarte esos kilos de más. Estas recetas para hacer en unas pocas horas te van a resolver comidas y cenas sin complicaciones diarias y sin gastarte una fortuna en alimentos. Hay una menestra cargada de vitaminas, pollo al kéfir con especias y un toque único... y otros que mejor descubres por ti mismo. No se puede pedir más porque juntar el 'bueno, bonito y barato' es el sueño de todos para sentarse a la mesa y ser feliz.
Para que no salives más, pensando y dándole vueltas, aquí están las recetas de Isabel Sorribas, con su correspondiente vídeo de ‘Batch cooking sano y semanal’, en los que explica los procesos para preparar estos sabrosos platos aptos para los paladares más exigentes.
Menestra de verduras ((15,2€)
- Habas
- guisantes
- zanahoria
- cebolla
- espárragos blancos
- espárragos verdes
- coliflor
- alcachofa
- judía verde
- taquitos de jamón
- 150ml de vino blanco
- caldito casero
Ingredientes para el pollo (9,8 €)
- 250g jamoncitos de pollo
- 1 limón
- aove
- 5 dientes de ajo
- tomillo
- 2 pechugas
- 200g kéfir
- 1 cda mezcla de especias (comino, curry, pimentón picante)
- 2 dientes de ajo
- 1 lima
Pasta con salsa de calabaza (4,9€)
- 1/2 calabaza
- 100 g parmesano
- tomillo
- 200 g pasta
Gambones con verduras (9,8€)
- 250g gambones
- 1 puerro
- 1 zanahoria
- 1 pimiento verde
- noodles
- 2 cucharadas salsa de soja
- 1cdta miel
- 1cda salsa de ostras
- 100ml agua
- 50 ml vino chino
- Boniatos asados
Si te has quedado con ganas de más. Puedes echarle un ojillo a este vídeo con otras recetas que puedes preparar en una hora para tus comidas diarias de batch cooking: