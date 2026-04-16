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Batch cooking semanal por 40 euros: menestra, pollo al kéfir con especias y gambones a la plancha

batchcooking para principiantes: pollo al kéfir con especias, menestra de verduras y rica pasta con salsa de calabaza
Entre las recetas para esta semana hay un equilibrio entre verduras, cereales y carne.. Gastro Mediaset
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La semana en cocina no tiene porque ser un un suplicio de comida rápida y poco saludable. El batch cooking es una opción sana y accesible: puedes ahorrar tiempo y dinero, pero además quitarte esos kilos de más. Estas recetas para hacer en unas pocas horas te van a resolver comidas y cenas sin complicaciones diarias y sin gastarte una fortuna en alimentos. Hay una menestra cargada de vitaminas, pollo al kéfir con especias y un toque único... y otros que mejor descubres por ti mismo. No se puede pedir más porque juntar el 'bueno, bonito y barato' es el sueño de todos para sentarse a la mesa y ser feliz.

Para que no salives más, pensando y dándole vueltas, aquí están las recetas de Isabel Sorribas, con su correspondiente vídeo de ‘Batch cooking sano y semanal’, en los que explica los procesos para preparar estos sabrosos platos aptos para los paladares más exigentes.

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Menestra de verduras ((15,2€)

  • Habas
  • guisantes 
  • zanahoria
  • cebolla
  • espárragos blancos
  • espárragos verdes 
  • coliflor
  • alcachofa
  • judía verde
  • taquitos de jamón
  • 150ml de vino blanco
  • caldito casero
Menestra de verdura al modo de Isa
Menestra de verdura al modo de Isa. Gastro Mediaset
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  Ingredientes para el pollo (9,8 €)

  • 250g jamoncitos de pollo 
  • 1 limón
  • aove
  • 5 dientes de ajo
  • tomillo
  • 2 pechugas 
  • 200g kéfir
  • 1 cda mezcla de especias (comino, curry, pimentón picante)
  • 2 dientes de ajo
  • 1 lima 
Pasta con salsa de calabaza, un plato sano y económico
Pasta con salsa de calabaza, un plato sano y económico. Gastro Mediaset

Pasta con salsa de calabaza (4,9€)

  • 1/2 calabaza
  • 100 g parmesano
  • tomillo
  • 200 g pasta
El boniato, un ingrediente mágico para este plato
El boniato, un ingrediente mágico para este plato. Gastro Mediaset

  Gambones con verduras (9,8€)

  • 250g gambones
  • 1 puerro
  • 1 zanahoria 
  • 1 pimiento verde
  • noodles
  • 2 cucharadas salsa de soja 
  • 1cdta miel
  • 1cda salsa de ostras
  • 100ml agua
  • 50 ml vino chino
  • Boniatos asados

Si te has quedado con ganas de más. Puedes echarle un ojillo a este vídeo con otras recetas que puedes preparar en una hora para tus comidas diarias de batch cooking:

Batch cooking semanal sano en una hora: cómo tener tus comidas diarias listas en una tarde
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