Rocío Ponce 24 MAY 2026 - 07:00h.

El chef Mario Sandoval comparte una de las recetas caseras favoritas de sus hijos, una deliciosa y sencilla salsa pesto

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El chef Mario Sandoval, que tiene dos Estrellas Michelin en su restaurante madrileño Coque, es uno de los más prestigiosos y reconocidos de nuestro país. Recientemente ha compartido una de las salsas que más triunfa en su propio hogar, la salsa pesto casera que realiza desde hace décadas y que es la favorita de sus hijos. El chef asegura que esta receta italiana de interesantísima historia es muy fácil de hacer.

"Este pesto tiene pintón, está riquísimo y es superfácil de hacer", asegura el chef. Con su receta, que puedes hacer en menos de 15 minutos, conseguirás una salsa pesto tradicional y deliciosa. "Tiene una textura preciosa y aroma extraordinario, como hemos quitado el germen del ajo, no nos va a repetir y la tendríamos lista para añadir a una ensalada, una pasta... A lo que queráis", apunta Sandoval desde las redes sociales de OhGar.

Historia del pesto

La salsa pesto se ha extendido a todos los rincones de la tierra como una de las más significativas de la gastronomía italiana. Para los curiosos, concretamente tiene su origen en la ciudad de Génova (su nombre surge del verbo italiano 'pestare', que significa machacar, porque tradicionalmente se hacía en un mortero de piedra en el que se machacan todos los ingredientes). Se cree que el pesto pudo comenzar a tomarse en la época romana, aunque esa receta habría sufrido modificaciones hasta que se popularizó la actual en el siglo XIX.

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Esta incluye, como ingredientes básicos para hacer pesto, el queso, la albahaca, los piñones, el ajo y el aceite de oliva. A partir de ella se ha comenzado a jugar con la receta, explorando límites para crear nuevos sabores y sensaciones en la cocina italiana actual. Su punto fuerte es que apenas necesita habilidades culinarias para que salga realmente bien, cualquiera puede hacer un gran plato de pasta con salsa pesto y sorprender a quien se lo proponga.

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La salsa pesto casera de Mario Sandoval Personas 4 pax. Tiempo 10 min. Dificultad Baja Ingredientes Piñones

Queso parmesano

Un diente de ajo

Albahaca fresca

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta Elaboración Tuesta los piñones Tostamos primero los piñones y los ponemos en la freidora de aire a 190º C durante tres minutos. Si no puedes hacerlo en el horno o en la sartén. Todos los ingredientes al vaso de la batidora “Cortamos el queso, le damos una pasada con el cuchillo para favorecer a la batidora”, explica el chef. A continuaci�ón, ponemos un poco de albahaca, lavada previamente, y pelamos el diente de ajo para añadirlo al vaso. “Si es muy grande, solo medio y le quitamos el germen para que no se nosrepita”, apunta. Termina con un buen chorro de aceite de oliva, sal y pimienta. Añadimos los piñones tostados y batimos hasta que nos quede una textura al gusto.

Además de la pasta, ¿en qué platos puedes incluir la salsa pesto?

Por todos es conocido que el plato "oficial" de la región de Liguria es el trofie con Pesto alla Genovese, una pasta pequeña y retorcida que "recoge" muy bien la salsa, y generalmente va acompañada de patatas y judías verdes. Además de con trofie, en Liguria, también se suele tomar el pesto con trenette, una cinta plana y estrecha, ligeramente más gruesa que la linguine. Si no sabes cuánto pesto echar en tu pasta, ten como referencia que lo ideal (para que sea saludable y para que sature de sabor) es una o dos cucharadas soperas por plato.

En las pizzas . La salsa pesto sustituye al tomate en la base, pero también puede ser un toque especial de acabado final o mezclado con mozzarella y tomate seco.

. La salsa pesto sustituye al tomate en la base, pero también puede ser un toque especial de acabado final o mezclado con mozzarella y tomate seco. Para los gnocchi, ensaladas de pasta, lasañas, canelones y risotto .

. Ensalada de tomate con salsa pesto y otros ingredientes como queso fresco, melva, etc.

con salsa pesto y otros ingredientes como queso fresco, melva, etc. Salsa para wraps, bocadillos y sándwiches.

Como salsa para carnes y pescados , entre los que destacan el pollo, salmón, lubina o cordero.

, entre los que destacan el pollo, salmón, lubina o cordero. Parrillada de verduras . La salsa pesto es una compañera genial de verduras asadas como el calabacín, la berenjena, los espárragos, zanahoria, brócoli...

. La salsa pesto es una compañera genial de verduras asadas como el calabacín, la berenjena, los espárragos, zanahoria, brócoli... Ideal combinación para los quesos frescos.

En platos con huevos como tortillas, huevo poché o tostadas estilo brunch.

como tortillas, huevo poché o tostadas estilo brunch. Para 'dipear', mezcla el pesto con yogur o queso crema.

Variantes del pesto

Hoy en día existen muchas variantes de la salsa pesto tradicional, entre las que destacan el pesto rojo (conocido como rosso y con tomate seco), el de rúcula, de pistacho, de nueces y opciones que la versionan para veganos. En la cocina fusión más moderna nos encontramos con opciones de kale, aguacate, cilantro, brócoli, etc.

Para que siga considerándose pesto, debe seguir esta fórmula al menos y combinar una hierba o vegetal + fruto seco + grasa + queso (opcional) + ajo + aceite de oliva.