Rocío Ponce 27 MAY 2026 - 15:26h.

La chef Cristina Oria ha creado una ensalada con los ingredientes favoritos de todos los miembros de su familia. El resultado es delicioso

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Los productos gourmet que vende en sus tiendas, así como la elegante decoración, sus restaurantes y su catering para eventos especiales, han convertido a Cristina Oria en una de las mujeres más influyentes del mundo de la gastronomía en Madrid y fuera de sus fronteras. La chef, a la que muchos aún recuerdan por ese premiado foie mi-cuit a los tres vinos, ha conseguido crear todo un imperio gastro alrededor de un estilo único que capta las tendencias, se las lleva a su terreno y conquista cada vez a más personas.

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Además, también es una de esas chefs influencer, con casi medio millón de seguidores, Cristina Oria aprovecha las redes sociales para darse a conocer con recetas y sus productos o servicios. Una de los últimos platos con los que ha despertado mucho interés es una sencilla ensalada de primavera que ha creado uniendo los ingredientes favoritos de los miembros de su familia. Original, con mucho sabor y que hace con sus hijos.

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Deja a un lado tu ensalada de siempre (aburrida y que has tomado mil veces) y da el salto a una un poco más sofisticada, con una mezcla de sabores muy potente y con la posibilidad de adaptarse a tus gustos cambiando algunos ingredientes. Sorprende de forma sencilla a tu pareja o tus amigos en una comida o cena compartida, pero también puedes disfrutarla como plato único en solitario.

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Completa y saciante

“El mango y el aguacate son los ingredientes favoritos de mis hijos, los rabanitos de mi marido y el tomate el mío, así creamos este plato, juntándolos. El salmón también es su favorito, aunque yo soy más de carne...”, confesó la chef en su perfil de Instagram. Así es como surge su “ensalada perfecta” para tomar cuando buscamos platos refrescantes, que nos den energía y nos sacien.

Fácil de hacer y con una mezcla original de ingredientes que nos hace salir de los bowls más típicos con poca complicación. Esta ensalada es una receta saludable que para Cristina Oria sería un plato único. “Porque es supercompleto, sano y riquísimo. Mis hijos no paraban de comerla”, añadió. ¿Por qué merece la pena probarla? "Tiene la proteína del salmón, la fruta, la verdura y la quinoa, es facilísima de hacer y en casa ha triunfado", aseguró Cristina Oria.

Ensalada de Cristina Oria Personas 1 pax. Tiempo 20 min. Dificultad Baja Ingredientes 200g de quinoa

150g de salmón fresco

1/2 aguacate

1/2 mango

1 o 2 rabanitos

1 tomate

1 limón

Sal y pimienta al gusto

AOVE

Cilantro al gusto Elaboración Prepara el salmón Corta el salmón y añade ralladura de limón, zumo y sal al gusto. Resto de ingredientes principales Pica el tomate, aguacate, salmón y rabanitos en trozos pequeñitos. Añade quinoa Mezcla todos los ingredientes que has cortado en un bol junto al salmón. Añade la quinoa, un chorrito de aceite y el cilantro troceado. Salpimienta al gusto. Termina tu plato Remueve todo de nuevo, prueba por si tienes que rectificar y emplata.

Alternativas para adaptarla a tus gustos

“Se puede cambiar la quinoa por legumbres como lentejas o garbanzos y queda también espectacular”, propone Cristina Oria. Y no es la única forma de darle un nuevo aire a su creación, porque también se podría sustituir por arroz basmati o redondo y que fuera una especie de poke bowl e incluso sustituir el salmón por atún rojo o por pollo a la plancha.

Otra opción llega desde el lado de los aderezos: “También le podéis añadir unas gotitas de soja”, sugiere Oria. Otras opciones interesantes serían la sriracha si te gusta el picante, la salsa de yogur con lima si eres fan de las más cremosas o incluso una sencilla salsa de mango.

Como recomendación de la experta, lo ideal es comer esta ensalada justo al hacerla “para que el salmón no se cocine demasiado con el limón”. Si si quieres emplatarla como una profesional, como lo haría Cristina Oria, aléjate de ese bol y hazte con un aro metálico de cocina. Se rellena con la ensalada sobre un bonito plato para darle la forma perfecta y se retira fácilmente. Después, decora con un poco de perejil y listo.

Su propuesta, según la imagen, es maridarla con vino blanco. Lo ideal es que sean un blanco fresco, con buena acidez y perfil aromático. Valora opciones de lo más interesantes, entre las que estarían el Sauvignon Blanc, el Albariño y también el Verdejo.