Rocío Ponce 09 JUN 2026 - 16:00h.

Si quieres dejar de pedir rollitos de primavera a domicilio y hacerlos de forma saludable en casa, sigue esta sencilla receta. Quedan igual de crujientes.

La receta de Kiko Jiménez para la ensalada fácil y saciante que adora Sofía Suescun

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La televisiva pareja formada por Kiko Jiménez y Sofía Suescun no deja de sorprendernos con nuevas recetas en sus perfiles de Instagram constantemente. Una de las más recientes se acerca, desde un punto de vista saludable y sencillo, a un plato clásico y de los preferidos de la comida china: los rollitos de primavera.

No necesitas tener grandes habilidades como chef para hacer estos rollitos en casa. Puedes, como Kiko, hacerlos con la airfryer, pero también puedes usar el horno. Te contamos paso a paso cómo conseguir un plato que te saque de la rutina sin tener que pedirlo y que te lo traigan a casa, generalmente blando y aceitoso, sin ese crujiente característico que nos enamora del rollito de primavera. Es muy complicado mantener esa calidad y acabado, y más aún si lo tienes que pedir a domicilio.

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Cómo hacer un rollito de primavera saludable

Ingredientes

Dos huevos

Papel de arroz

Verduras picadas variadas

Sigue paso a paso los rollitos de primavera "sanos y crujientes" de Kiko Jiménez.

Pela y corta las verduras que más te gusten para crear el relleno. Puedes cocinarlas en la freidora de aire (195º durante 10 minutos) con un poco de aceite o salteadas en la sartén. Bate los dos huevos en un bol y 'baña' un papel de arroz. Después, con cuidado, pásalo a otro plato donde ya montarás el rollito. Coloca la verdura y enrolla con cuidado. Repite para hacer todos los rollitos que quieras. Ponlos en la bandeja de la airfryer, rocíalos con un poco de aceite y ponla a 195º durante 10 minutos. Si vas a usar el horno, lo recomendable es optar por 18 minutos a 210 °C, girándolos a los 9 minutos. Puedes añadir 2–3 minutos de grill vigilándolos de cerca para un extra de dorado y crujiente.

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¿Qué verduras o relleno poner? Si quieres saber qué es lo más interesante que puedes añadir, prueba con un salteado de zanahoria, col china, pimiento rojo, pepino, cebolleta y brotes de soja. Puedes añadir, si te gustan, setas como las shiitake. Las hierbas aromáticas como el cilantro, la menta o la albahaca ayudan a potenciar el sabor sin necesidad de añadir salsas calóricas. Aunque también son muchos los que añaden carne picada, trocitos de pollo, etc.

¿Y las salsas? Aquí entran en juego los gustos personales. Si quieres, copia a Kiko, una de las más refrescantes e ideales para esta época del año es su famoso alioli de aguacate. “Es una salsa perfecta para acompañar cualquier plato o también para picar con tus snacks favoritos”, dijo el creador de contenido. Tan solo necesitas aguacate, dos huevos cocidos, dos ajos, un chorrito de lima, aceite y sal.

Historia y origen de los rollitos

Llevamos toda la vida viéndolos como parte de un menú habitual de los restaurantes chinos. Es uno de esos platos más pedidos y que pone de acuerdo a todos los que lo prueban. Hacer un gran rollito no es sencillo; se necesita encontrar el equilibrio perfecto entre el sabor del relleno, el crujiente del envoltorio y la salsa perfecta (si la quieres). Es una receta con más de 1000 años de historia que nos lleva directos a la dinastía Jin (266–420 d. C.) o incluso antes, cuando ya existía la costumbre de comer unas finas tortitas de harina con verduras frescas al inicio de la primavera.

Eso sí, entonces no eran fritos, con el paso de los siglos, esas tortitas rellenas evolucionaron hacia los 'chūnjuǎn' ("rollitos de primavera") que incorporaban nuevas técnicas culinarias, ingredientes y, finalmente, la fritura. Eso le consiguió algunas de sus características principales y por las que los conocemos hoy en día, su envoltorio dorado, crujiente y su interior sabroso. A los brotes y hortalizas de las primeras versiones se fueron sumando setas, brotes de bambú, tofu, carne de cerdo picada, pollo, marisco, gambas y condimentos más elaborados.

En su expansión por Asia, además, la receta fue evolucionando, creando nuevos estilos de rollitos, siendo significativamente populares los vietnamitas, seguidos de los de Filipinas y Tailandia. En la cocina actual se sigue experimentando con él y fusionando o jugando con la base o la idea principal del rollito para elevarlo con técnicas e ingredientes nuevos. Y aunque hoy en día podemos encontrar todo tipo de versiones del rollito de primavera, el que permanece constante ofrece el protagonismo a la presencia de verduras cortadas finamente, que lo conecta con la receta original.