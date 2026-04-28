Rocío Ponce 28 ABR 2026 - 16:53h.

Kiko Jiménez cocina habitualmente para su pareja recetas sencillas y sabrosas, muchas de ellas en clave 'healthy'. Le copiamos este delicioso bowl para tomar en playa o piscina.

La receta de la pizza-tortilla que Kiko Jiménez ha cocinado a Sofía Suescun y que le encanta: "Vais a alucinar"

Compartir







La pareja formada por Kiko Jiménez y Sofía Suescun es una de las más conocidas del universo de los realities de nuestro país. Los jóvenes han consolidado su relación y han desarrollado sus carreras en televisión, en diferentes realities, y en la creación de contenidos en redes sociales. Es, precisamente a través de ellas como conocemos su día a día, los detalles sobre su hogar y hasta lo que comen.

El responsable de la parte culinaria del día a día de la pareja es Kiko, que está especializando gran parte de su contenido en vídeos de recetas que prepara en casa para su chica y para él. Algunos de estos platos son muy saludables; ambos cuidan mucho su alimentación y el deporte, y otros tienen esa categoría de capricho que siempre podemos darnos con moderación (ha hecho torrija XXL, chocolate Dubai o rosquillas fantasía).

PUEDE INTERESARTE La ensalada rápida, saciante y baja en calorías que cena Bibiana Fernández para mantenerse en forma

Una ensalada deliciosa y completa

Una de las últimas recetas que Kiko ha preparado a Sofía y que ha encantado a sus seguidores es una ensalada muy completa, fácil de hacer y perfecta para tomar en la piscina o llevarte a la playa, campo, etc. aprovechando el buen tiempo en primavera y verano. Te contamos todos los detalles para hacerla o adaptarla a tus gustos, cambiando algunos de sus ingredientes o condimentos.

PUEDE INTERESARTE El ingrediente estrella del gazpacho que Kiko Jiménez le prepara a Sofía Suescun

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Kiko le ha puesto un nombre muy especial: "El bol preferido de mi Sofi" y es una receta que puedes hacer en muy poco tiempo. Y anima a todos los que le siguen a probar también esta receta: "Hazlo y verás cómo cuidarte sabe muy bien". Una forma de asegurar que comer de forma saludable no está para nada reñido con platos sabrosos, sencillos y muy saciantes.

Ensalada con lentejas Personas 2 pax. Tiempo 20 min. Dificultad Baja Ingredientes Lechuga

Lentejas

Remolacha

Mango

Tomate

Cebolla

Ajo

Patata

Pepino

Zanahoria

Aceite

Sal

Vinagre de Módena

Aguacate Elaboración Pela y trocea la mayoría de los ingredientes Las cantidades de cada ingrediente pueden variar según el gusto y cuántos vayan a consumir la ensalada. Comienza añadiendo la lechuga iceberg, lentejas y remolacha en pequeños cubitos a un bol grande. Continúa con trocitos de mango, tomate y cebolla. Machaca los ajos Puedes machacar los ajos o cortarlos en trozos lo más pequeños posibles. Pela el calabacín y la zanahoria y córtalos en lonchas muy finitas, usa una mandolina para ayudarte. Hierve patatas Añade patatas hervidas troceadas. Y los huevos hervidos, también partidos en cuatro partes. Termina con el aguacate. Condimenta al gusto Sal, vinagre, pimienta y vinagre de Módena. Remueve bien y sirve fresco en bowls personales.

Cómo condimentar este tipo de ensaladas

Con la llegada del buen tiempo, este tipo de ensaladas generosas se vuelve una opción muy útil para el día a día. Sin embargo, si quieres darle un toque especial y diferente, puedes probar a comerlas con diferentes tipos de salsas que aporten sabor y originalidad al plato más allá del clásico aceite, sal, vinagre y pimienta. Al ser una ensalada que combina muchos sabores e ingredientes muy potentes (como la remolacha, mango, cebolla, ajo), lo ideal es evitar salsas demasiado pesadas o con demasiados sabores a la vez.

Una salsa cremosa de aguacate . Aprovecha parte del aguacate que ya tienes y añade zumo de limón, un poco de ajo, aceite de oliva, sal, pimienta y un chorrito de agua. Hay muchas variables y posibilidades para hacer salsas de aguacate, opta por la que mejor te salga.

. Aprovecha parte del aguacate que ya tienes y añade zumo de limón, un poco de ajo, aceite de oliva, sal, pimienta y un chorrito de agua. Hay muchas variables y posibilidades para hacer salsas de aguacate, opta por la que mejor te salga. Una vinagreta de mostaza-miel . Con aceite de oliva, vinagre (de manzana o balsámico), mostaza, miel, sal y pimienta.

. Con aceite de oliva, vinagre (de manzana o balsámico), mostaza, miel, sal y pimienta. ¿Y un toque picante? Puedes probar a darle unidad con una salsa de mango picante. Con mango triturado, yogur griego, lima o limón, un poco de chile o pimienta y sal.

Ingredientes que podemos añadir

Si no te convencen todos los ingredientes del bol preferido de Sofía Suescun, te damos algunas ideas o variantes que podrías añadir si quitas algunos.