La receta de Kiko Jiménez para la ensalada fácil y saciante que adora Sofía Suescun
Kiko Jiménez cocina habitualmente para su pareja recetas sencillas y sabrosas, muchas de ellas en clave 'healthy'. Le copiamos este delicioso bowl para tomar en playa o piscina.
La receta de la pizza-tortilla que Kiko Jiménez ha cocinado a Sofía Suescun y que le encanta: "Vais a alucinar"
La pareja formada por Kiko Jiménez y Sofía Suescun es una de las más conocidas del universo de los realities de nuestro país. Los jóvenes han consolidado su relación y han desarrollado sus carreras en televisión, en diferentes realities, y en la creación de contenidos en redes sociales. Es, precisamente a través de ellas como conocemos su día a día, los detalles sobre su hogar y hasta lo que comen.
El responsable de la parte culinaria del día a día de la pareja es Kiko, que está especializando gran parte de su contenido en vídeos de recetas que prepara en casa para su chica y para él. Algunos de estos platos son muy saludables; ambos cuidan mucho su alimentación y el deporte, y otros tienen esa categoría de capricho que siempre podemos darnos con moderación (ha hecho torrija XXL, chocolate Dubai o rosquillas fantasía).
Una ensalada deliciosa y completa
Una de las últimas recetas que Kiko ha preparado a Sofía y que ha encantado a sus seguidores es una ensalada muy completa, fácil de hacer y perfecta para tomar en la piscina o llevarte a la playa, campo, etc. aprovechando el buen tiempo en primavera y verano. Te contamos todos los detalles para hacerla o adaptarla a tus gustos, cambiando algunos de sus ingredientes o condimentos.
Kiko le ha puesto un nombre muy especial: "El bol preferido de mi Sofi" y es una receta que puedes hacer en muy poco tiempo. Y anima a todos los que le siguen a probar también esta receta: "Hazlo y verás cómo cuidarte sabe muy bien". Una forma de asegurar que comer de forma saludable no está para nada reñido con platos sabrosos, sencillos y muy saciantes.
Ensalada con lentejas
Ingredientes
- Lechuga
- Lentejas
- Remolacha
- Mango
- Tomate
- Cebolla
- Ajo
- Patata
- Pepino
- Zanahoria
- Aceite
- Sal
- Vinagre de Módena
- Aguacate
Elaboración
Pela y trocea la mayoría de los ingredientes
Las cantidades de cada ingrediente pueden variar según el gusto y cuántos vayan a consumir la ensalada. Comienza añadiendo la lechuga iceberg, lentejas y remolacha en pequeños cubitos a un bol grande. Continúa con trocitos de mango, tomate y cebolla.
Machaca los ajos
Puedes machacar los ajos o cortarlos en trozos lo más pequeños posibles. Pela el calabacín y la zanahoria y córtalos en lonchas muy finitas, usa una mandolina para ayudarte.
Hierve patatas
Añade patatas hervidas troceadas. Y los huevos hervidos, también partidos en cuatro partes. Termina con el aguacate.
Condimenta al gusto
Sal, vinagre, pimienta y vinagre de Módena. Remueve bien y sirve fresco en bowls personales.
Cómo condimentar este tipo de ensaladas
Con la llegada del buen tiempo, este tipo de ensaladas generosas se vuelve una opción muy útil para el día a día. Sin embargo, si quieres darle un toque especial y diferente, puedes probar a comerlas con diferentes tipos de salsas que aporten sabor y originalidad al plato más allá del clásico aceite, sal, vinagre y pimienta. Al ser una ensalada que combina muchos sabores e ingredientes muy potentes (como la remolacha, mango, cebolla, ajo), lo ideal es evitar salsas demasiado pesadas o con demasiados sabores a la vez.
- Una salsa cremosa de aguacate. Aprovecha parte del aguacate que ya tienes y añade zumo de limón, un poco de ajo, aceite de oliva, sal, pimienta y un chorrito de agua. Hay muchas variables y posibilidades para hacer salsas de aguacate, opta por la que mejor te salga.
- Una vinagreta de mostaza-miel. Con aceite de oliva, vinagre (de manzana o balsámico), mostaza, miel, sal y pimienta.
- ¿Y un toque picante? Puedes probar a darle unidad con una salsa de mango picante. Con mango triturado, yogur griego, lima o limón, un poco de chile o pimienta y sal.
Ingredientes que podemos añadir
Si no te convencen todos los ingredientes del bol preferido de Sofía Suescun, te damos algunas ideas o variantes que podrías añadir si quitas algunos.
- El toque crunch irresistible de la cebolla crujiente, los frutos secos, picatostes, pimiento en tiras o incluso garbanzos tostados.
- Terminar con semillas (girasol, calabaza, sésamo) siempre es un plus.
- También se podrían añadir quesos como el feta, mozzarella, queso fresco o queso de cabra.
- Nunca sobran las aceitunas (negras o verdes) o los pepinillos para dar un toque de acidez.
- ¿No eres fan de las lentejas? Cámbialas por quinoa, arroz integral o cuscús.
- Si no quieres ajo en el bol puedes eliminarlo, alguna de las salsas puede llevarlo y no va a dejarla huérfana de ninguna manera.
- Si quieres un poco más de frescor, prueba a añadir menta, albahaca o cilantro.
- Y si quieres más proteína: pollo a la plancha a tiras, salmón o atún completarían aún más la receta.