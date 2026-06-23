Cremoso, tropical y sorprendentemente fácil: así es el Mango Sticky Rice más adictivo contra el calor

Un postre tropical que demuestra que menos es más, donde la clave es el arroz glutinoso

Cómo hacer el tiramisú ‘contemporáneo’ de Jordi Cruz: cremoso y lleno de sabor

Compartir







El Mango Sticky Rice es uno de esos postres que permanece en nuestra memoria por las sensaciones que provocan. Es uno de esos dulces capaces de transportarte a miles de kilómetros de distancia con tan solo una cucharada, evocando mercados exóticos, playas tropicales y atardeceres cálidos junto al mar.

Cremoso, refrescante y lleno de contrastes, este postre tailandés se ha convertido en una de las recetas más populares del mundo gracias a una combinación de ingredientes tan sencilla como irresistible. No necesita largas elaboraciones ni técnicas complicadas. De hecho, una de sus mayores virtudes es precisamente esa que con muy pocos ingredientes se consigue un resultado espectacular.

PUEDE INTERESARTE El aperitivo dulce o salado en freidora de aire que te salva una quedada con amigos, según Sabina Banzo

En una época en la que buscamos recetas frescas, ligeras y fáciles de preparar, el Mango Sticky Rice aparece como la solución perfecta. Su mezcla de arroz glutinoso, leche de coco y mango maduro crea una experiencia gastronómica diferente a cualquier otro postre occidental.

Qué es el Mango Sticky Rice y por qué enamora a quien lo prueba

Si has viajado a Tailandia, probablemente lo hayas visto en mercados callejeros, puestos ambulantes y restaurantes tradicionales. Y si todavía no has visitado el país, este postre puede ser una de las formas más deliciosas de acercarte a su cultura gastronómica.

PUEDE INTERESARTE Oro verde para llevar de regalo: cómo hacer chocolate de Dubái con pistacho real en casa

El Mango Sticky Rice es uno de los dulces más emblemáticos de la cocina tailandesa. Su nombre significa literalmente "arroz pegajoso con mango", una descripción sencilla que esconde una combinación de sabores sorprendentemente compleja.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La receta se basa en tres ingredientes fundamentales, mango maduro, arroz glutinoso y leche de coco. Nada más. Sin embargo, la magia aparece cuando estos elementos se unen.

El arroz absorbe la cremosidad y el aroma de la leche de coco hasta adquirir una textura suave, tierna y ligeramente dulce. El mango aporta frescura, jugosidad y un sabor tropical que contrasta a la perfección con la riqueza del coco. Quienes han visitado Tailandia suelen asociar inmediatamente este sabor con sus viajes.

La mezcla perfecta entre mango, coco y arroz: el secreto de su éxito

A simple vista puede parecer una combinación extraña. Arroz en un postre. Coco mezclado con fruta. Ingredientes que, sobre el papel, no parecen destinados a encontrarse. Sin embargo, cuando se prueban juntos todo cobra sentido.

El arroz glutinoso aporta una base suave y reconfortante. Su textura cremosa crea una sensación muy agradable que recuerda a algunos postres tradicionales elaborados con leche. A diferencia de otras variedades de arroz, el arroz glutinoso posee una mayor proporción de amilopectina, un componente que le proporciona esa textura pegajosa tan característica. Es precisamente esta variedad la que permite obtener el resultado auténtico del Mango Sticky Rice.

Y entonces aparece el mango. Dulce, fresco y jugoso, rompe la densidad del conjunto aportando ligereza y un contraste natural que convierte cada cucharada en una experiencia diferente.

El equilibrio entre estos tres elementos es lo que hace que el Mango Sticky Rice resulte tan especial. Ningún ingrediente destaca por encima del resto. Todos trabajan en armonía para crear un postre donde cada sabor tiene su función. Por eso la calidad de los ingredientes es absolutamente fundamental.

Un mango poco maduro aportará menos dulzor y aroma. Una leche de coco de baja calidad reducirá la cremosidad característica de la receta. Y un arroz incorrecto alterará completamente la textura final.