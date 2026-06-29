Es un plato ligero, refrescante y lleno de matices que encaja a la perfección en comidas de verano, cenas especiales

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Cuando llegan las altas temperaturas, nuestro paladar pide platos más ligeros, refrescantes y llenos de matices. Las recetas contundentes dejan paso a elaboraciones delicadas donde el producto es el verdadero protagonista. Y si existe un plato capaz de representar esa filosofía a la perfección, ese es el carpaccio de gambas rojas.

Fino, elegante y sorprendentemente sencillo en apariencia, el carpaccio de gambas rojas es una de esas recetas que enamoran desde el primer vistazo. Su presentación minimalista, sus aromas marinos y sus notas cítricas convierten cada bocado en una experiencia refrescante, perfecta para los meses más cálidos del año.

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Pero detrás de esa aparente sencillez se esconde un trabajo preciso que busca extraer todo el potencial de la gamba roja, uno de los tesoros más valorados de la gastronomía mediterránea.

La gamba roja: la reina

Hablar de cocina mediterránea es hablar inevitablemente de la gamba roja. Su intenso sabor, su delicada textura y su característico color la convierten en uno de los mariscos más apreciados tanto por chefs profesionales como por amantes de la buena mesa.

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Durante los meses más cálidos cobra aún más protagonismo gracias a su versatilidad. Aunque tradicionalmente se disfruta cocinada a la plancha o hervida, cada vez son más las elaboraciones que apuestan por consumirla prácticamente en crudo para apreciar toda su pureza.

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Cuando la gamba roja es de máxima calidad, su carne ofrece una textura firme pero delicada, con un sabor naturalmente dulce y unos matices marinos que difícilmente pueden encontrarse en otros productos del mar.

Por eso formatos como el tartar, el sashimi o el carpaccio se han convertido en algunas de las formas favoritas de degustarla.

Consumida en crudo permite apreciar mejor sus aromas naturales y disfrutar de una experiencia mucho más intensa y auténtica. Además, la gamba roja aporta proteínas de alta calidad, minerales esenciales y un bajo contenido en grasas, lo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan platos ligeros sin renunciar al sabor.

Aprovechar cada parte

Lo que diferencia un buen carpaccio de gambas de una propuesta verdaderamente memorable es la capacidad de aprovechar cada elemento del producto.En esta receta, las colas de las gambas son las encargadas de protagonizar el carpaccio. Una vez limpias y preparadas, se disponen cuidadosamente para crear una lámina delicada y uniforme que permita apreciar toda la belleza natural del marisco.

Sin embargo, la auténtica magia ocurre con las partes que muchas veces se descartan. Las cabezas y las cáscaras se convierten en la base de un aceite aromático extraordinariamente intenso que concentra toda la esencia marina de la gamba.

Para elaborarlo, se confitan lentamente en aceite de oliva virgen extra junto con ajo y jenjibre. La cocción suave permite que los jugos, aromas y matices del marisco se integren poco a poco en el aceite, creando una elaboración llena de profundidad y complejidad.

Pistacho, jengibre y perlas de wasabi

La cocina contemporánea busca constantemente el equilibrio entre sabor, textura y presentación. Y este carpaccio de gambas rojas es un magnífico ejemplo de ello. Una vez preparado el aceite aromático, entra en escena otro ingrediente fundamental, el pistacho. Aporta una textura crujiente que contrasta de forma extraordinaria con la suavidad de la gamba. Además, introduce notas tostadas y ligeramente dulces que complementan a la perfección los matices marinos del plato.

El resultado es un juego de contrastes que hace que cada bocado sea diferente al anterior. Por su parte, el jengibre presente en el aceite aporta frescura, ligereza y un toque cítrico muy sutil que ayuda a potenciar la sensación refrescante tan característica de esta receta.

La presentación final culmina con un detalle que aporta personalidad y modernidad al conjunto, las perlas de wasabi. Estas pequeñas esferas introducen un toque fresco y ligeramente picante que aparece de forma puntual en boca, potenciando aún más el sabor de la gamba sin ocultar nunca su protagonismo.

Una propuesta capaz de conquistar a los amantes del producto y de convertir cualquier mesa en una experiencia gastronómica memorable.