El truco de Dani García para que te salga un arroz con leche fácil y estupendo

Redacción Gastro 27 MAY 2026 - 11:56h.

Dani García comparte un par de cosas que debes tener en cuenta para que el arroz con leche de quede "brutal"

El truco del chef Dani García para empapar las torrijas: "Hay millones de combinaciones"

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El arroz con leche es uno de esos postres que nos hacían nuestras abuelas y madres, pero a la receta tradicional, el chef Dani García le da una vuelta para convertirlo en algo más. Su secreto nos lo revela y avisa que si probamos "será el mejor arroz con leche de tu vida". Atrévete a hacerlo siguiendo sus consejos y el resultado será para chuparse los dedos, como todo lo que hace este cocinero malagueño.

Para todos los que se han metido en la cocina tratando de que les salga como el arroz con leche de su infancia, tienen que tener en cuenta lo principal: "El truco es "avainillar la leche, infusionar vainilla", asegura Dani García y admite que todo lo demás que se le pone es igualmente bueno, pero el gusto que le aporta la vainilla es otra cosa.

El chef, que habló con Gastro Mediaset no quiso malentendidos sobre otras especias que se le pone al arroz con leche: "A mí me encanta la vainilla y no tengo nada en contra de la canela, ni la cascara de limón, ni la naranja, pero donde se ponga una vainilla, que se quite lo demás. Así que lo primero es sencillo, porque basta con 'avainillar' la leche para que vaya cogiendo este sabor y después "poco a poco, va echándole el arroz".

Cómo se consigue "la mejor textura" para el arroz con leche

La receta es sencilla, pero laboriosa, porque revolver es algo fácil que te obliga a estar frente al fuego, "como si fuera un risotto", avisa el chef. "Lo único malo que tiene esta receta es que se hace poco a poco, pero resultaba maravilloso".

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Cuando terminas de echarle toda la leche y ya fuera del fuego, llega el momento de añadirle mantequilla y azúcar", explica Dani García, mientras hace el gesto de cocinar con las manos. A este punto, la receta "se acabó". ¿Se acabó? Sí, con eso "vas a tener la mejor textura y la mejor receta de arroz con leche de tu vida", asegura y añade: "¡Pruébala, es brutal!.

El cocinero marbellí es un experto en seducir paladares ya sea con platos dulces, como este, que con salados. Desde un plato de lentejas a unas deliciosas torrijas.