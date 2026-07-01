Redacción Gastro 01 JUL 2026 - 13:06h.

El secreto está en la temperatura de la airfryer para que tu tarta de Santiago quede bien cocida por dentro y por fuera

Cómo hacer el tiramisú ‘contemporáneo’ de Jordi Cruz: cremoso y lleno de sabor

Compartir







La tarta de Santiago es de esos postres típicos a los que le tenemos mucho respeto y no nos atrevemos a hacer. La influencer 'foodie', Sabina Banzo anima a hacerlo con la airfryer porque -asegura- "no imaginamos que sencillo resulta". Ponte manos a la obra con el dulce más típico de la cocina gallega.

Sabina Banzo nos ofrece unos consejos para que esta tarta de almendras te salga como la de cualquier restaurante o pastelería cara: "Es la tarta más fácil del mundo mundial y encima la puedes hacer en el air fryer".

PUEDE INTERESARTE Saúl Craviotto nos hace en Gastro sus patatas Hasselback: la receta para preparar una guarnición especial

Ten a mano almendra, huevo, azúcar, limón y nada más. "Mezclas todo y lo metes al air fryer" Algo muy importante a tener en cuenta es que pongas una temperatura sobre los 150º o 160º y es un consejo para cualquier receta de "pastelería".

El secreto está en la temperatura de la airfryer para que tu tarta de Santiago quede bien cocida por dentro y por fuera

El secreto para que la tarta de Santiago te quede bien hecha por dentro y por fuera es tener en cuenta la temperatura adecuada, que no puede ser muy alta.

Las "temperaturas tienen que ser más bajitas que en el horno tradicional", advierte Sabina Banzo, para evitar disgustos. "Si en el horno tu temperatura de referencia para hacer un pastel son 180 grados, pues en el air fryer tiene que ser más baja".

PUEDE INTERESARTE La auténtica receta de la Mona de Pascua valenciana en versión fácil

Baste que pongas la freidora de aire a unos 150, 160 grados para evitar que se te queme la parte de arriba de tu tarta de Santiago, porque esa parte al estar "muy cerca de la resistencia" puede quemarse, mientras "no se te hace por dentro" y nosotros queremos que ambas partes queden cocidas de forma correcta.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La airfryer para esta influencer es una de las mejores herramientas en cocina, porque "puedes hacer de todo, roscón de reyes, polvorones, monas de pascua,... y todo queda "riquísimo." Tiene esta espectacular receta para hacer torrijas al vermut en la freidora. No te digo más porque lo explica en este vídeo.