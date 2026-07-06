Aceitunas top tuneadas: cómo preparar las aceitunas más adictivas con un toque inesperado
Son originales sin resultar extravagantes, sofisticadas sin ser complicadas y tremendamente sabrosas sin necesidad de ingredientes difíciles de encontrar
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Las aceitunas siempre han ocupado un lugar privilegiado en cualquier mesa de aperitivo. Son ese pequeño capricho que aparece antes de una comida, acompaña una cerveza fría o protagoniza las reuniones improvisadas entre amigos. Sin embargo, de vez en cuando surge una receta capaz de reinventar incluso los clásicos más intocables. Y eso es exactamente lo que ocurre con estas aceitunas rellenas y fritas.
Si pensabas que ya lo habías probado todo en materia de aperitivos, prepárate para cambiar de opinión. Estas aceitunas TOP 2.0 llevan el concepto tradicional a una nueva dimensión gracias a un relleno sorprendente y una cobertura crujiente que convierte cada bocado en una auténtica explosión de sabor.
La idea es tan sencilla como brillante. Partimos de unas aceitunas verdes de buen tamaño y las rellenamos con una mezcla cremosa y llena de personalidad. Un relleno elaborado con queso cremoso, anchoas y alcaparras que aporta intensidad, untuosidad y un equilibrio perfecto entre salinidad y frescura.
Una vez rellenas, las aceitunas se rebozan y se fríen hasta conseguir una cobertura dorada y crujiente que contrasta maravillosamente con el interior suave y cremoso.
Queso ricotta, anchoas y alcaparras
Toda gran receta tiene un elemento que marca la diferencia. En este caso, el auténtico protagonista es el relleno. La combinación puede parecer sencilla, pero funciona de manera extraordinaria. El queso ricotta aporta suavidad y una textura untuosa que sirve como base perfecta para el resto de sabores. Su carácter delicado ayuda a equilibrar los ingredientes más intensos y proporciona una sensación muy agradable en boca.
Las anchoas introducen profundidad y ese inconfundible sabor umami que convierte cualquier preparación en algo mucho más interesante. Su intensidad se integra perfectamente con el queso, aportando personalidad sin resultar excesiva.
Por su parte, las alcaparras añaden un contrapunto fresco y ligeramente ácido que ayuda a equilibrar el conjunto. Su sabor vibrante rompe la cremosidad y aporta pequeños estallidos de sabor en cada bocado.
Cuando estos tres ingredientes se mezclan, el resultado es una crema llena de carácter, perfecta para rellenar las aceitunas y convertirlas en algo completamente diferente.
El rebozado perfecto
Una vez rellenas las aceitunas llega uno de los momentos más importantes de la receta, el rebozado. Porque si el interior es el alma de este aperitivo, la cobertura es la responsable de convertirlo en una experiencia verdaderamente memorable.
El primer paso consiste en pasar cada aceituna rellena por maicena. Esta capa inicial ayuda a que el resto del rebozado se adhiera correctamente y crea una superficie uniforme. Después se sumergen en huevo batido, que actuará como elemento de unión. Finalmente se recubren con pan rallado, formando una capa exterior que será la responsable de ese crujido tan satisfactorio al morder.
El truco definitivo: freír en aceite muy caliente
Una vez preparadas las aceitunas, llega el momento decisivo. La fritura es probablemente la fase más importante de toda la receta y también donde se encuentra el secreto que marca la diferencia entre unas aceitunas correctas y unas absolutamente irresistibles.
Las aceitunas aportan su carácter mediterráneo, el relleno introduce profundidad y cremosidad, y el rebozado añade esa textura crujiente que hace imposible comer solo una. Por eso estas aceitunas TOP 2.0 se han convertido en una de esas recetas capaces de conquistar cualquier mesa.
Perfectas para un aperitivo de verano, una reunión con amigos o una cena especial, representan una manera divertida y deliciosa de reinventar uno de los grandes clásicos de nuestra gastronomía.
Y una cosa está clara, después de probarlas, las aceitunas tradicionales ya no volverán a parecerte las mismas.
Receta aceitunas 2.0
Ingredientes
- Aceitunas
- Anchoas
- Alcaparras
- Queso ricotta
- Maicena
- Huevo
- Aceite de oliva
- Pan rallado o panko
Elaboración
Prepara el relleno
Pica las anchoas y las alcaparras lo más finamente posible. Mézclalas con el queso ricota hasta obtener una crema homogénea y llena de sabor.
Rellena las aceitunas
Introduce la mezcla en una manga pastelera y rellena cuidadosamente cada aceituna. Reserva mientras preparas el rebozado.
Primera capa de rebozado
Coloca las aceitunas rellenas en un bol, añade la maicena y agita suavemente para que todas queden bien cubiertas con una fina capa.
Reboza las aceitunas
Incorpora el huevo batido y mezcla con cuidado. Después, pásalas por pan rallado o panko hasta que queden perfectamente recubiertas.
Fríe hasta dorar
Calienta abundante aceite de oliva y, cuando esté bien caliente, fríe las aceitunas durante unos minutos hasta que estén doradas y crujientes por fuera.
Sirve y disfruta
Retíralas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite y sírvelas recién hechas. Crujientes por fuera, cremosas por dentro y absolutamente irresistibles.