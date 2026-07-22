Cuscús de gazpacho: la receta viral que está más rica de lo que parece

Lía Gómez 22 JUL 2026 - 10:00h.

Esta receta, que es súper fácil de elaborar y solo necesita dos ingredientes, es una opción rápida, fresca y perfecta para los días de calor.

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Hay recetas que triunfan porque requieren horas de elaboración y otras que se vuelven virales por todo lo contrario. El cuscús de gazpacho pertenece a este segundo grupo. En apenas unos minutos y con ingredientes fáciles de encontrar, es posible preparar un plato completo que sorprende por una idea tan sencilla como eficaz: hidratar el cuscús con gazpacho en lugar de hacerlo con agua o caldo. La receta ha despertado la curiosidad de miles de personas. Y aunque la combinación pueda resultar extraña a primera vista, lo cierto es que el gazpacho aporta al cuscús todo el sabor de las verduras y el aceite de oliva sin necesidad de añadir apenas condimentos.

El truco está en cambiar el líquido

El cuscús es uno de esos ingredientes que admiten multitud de versiones. Tradicionalmente se hidrata con agua caliente o caldo, pero esta receta propone una alternativa mucho más veraniega. Solo hay que mezclar una taza de cuscús con una taza de gazpacho. No hace falta calentarlo ni cocinarlo previamente.

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La receta del cuscús de gazpacho Dificultad Baja Tiempo 15 min. Ingredientes 1 taza de cuscús

1 taza de gazpacho

Pepinillos

Bonito/atún o pollo (depende de con qué se quiera acompañar)

Tomates cherry

Queso

Aceitunas

Pasas Ponemos una taza de cuscús en un recipiente y le echamos una taza de gazpacho. Lo mezclamos y dejamos reposar 15 minutos. Mientras el cuscús se hidrata, se prepara el resto de ingredientes. Cortamos unos pepinillos, unos tomates cherry y unas aceitunas. También usaremos queso, bonito/atún o pollo, si se quiere con carne. Cuando ha pasado el tiempo de reposo del cuscús, lo removemos con un tenedor para que se suelten los granos. Para emplatar, ponemos en un plato el cuscús en el centro, alrededor, formando un círculo de color, colocamos los cherry, los pepinillos, las aceitunas, el queso y el bonito/atún o el pollo. Ponemos unas pasas por encima del cuscús para añadirle un contraste de sabor y ya estaría.

Una receta ideal para el verano

El éxito de esta preparación también tiene que ver con la época del año. El gazpacho es uno de los platos más consumidos durante los meses de calor gracias a su contenido en hortalizas como tomate, pepino o pimiento, mientras que el cuscús apenas necesita unos minutos de reposo para estar listo. Además, al no requerir cocción —si se utiliza gazpacho ya preparado y una proteína cocinada previamente—, esta receta permite evitar los fogones, algo que muchos agradecen cuando las temperaturas se disparan.

Otra de sus ventajas es que admite numerosas variaciones. Se pueden incorporar verduras de temporada, frutos secos, hierbas aromáticas como la menta o el cilantro e incluso sustituir el atún por garbanzos para obtener una versión completamente vegetariana.

Un plato sencillo que sorprende

A veces basta con un pequeño cambio para reinventar una receta de siempre. En este caso, sustituir el agua por gazpacho transforma por completo el sabor del cuscús sin complicar la elaboración. Quizá por eso esta propuesta ha conseguido llamar tanto la atención en redes sociales. Combina ingredientes habituales de la despensa, se prepara en menos de veinte minutos y ofrece un resultado fresco, completo y lleno de sabor.

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Una prueba más de que las recetas virales no siempre destacan por ser extravagantes. Algunas, como este cuscús de gazpacho, convencen precisamente porque parten de una idea sencilla que cualquiera puede poner en práctica en casa y que, una vez se prueba, invita a repetir.