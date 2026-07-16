Redacción Gastro 16 JUL 2026 - 08:00h.

María Pespín nos enseña a preparar una palmera de chocolate fácil de hacer con mucho amor

Los desayunos ricos y saciantes de María Pespín: tres tostadas gourmet para rendir bien

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El chocolate sienta bien a cualquier hora del día y si llega en forma de corazón, todavía más. Un desayuno con una combinación de calma y amor y en forma de palmera de chocolate es lo que trae la influencer gastronómica María Pespín, que te cuenta su receta para "compartir con tu amor". Además de todo eso es "saludable, nutritiva y deliciosa", asegura.

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Para prepararla no hay que romper la hucha, ni comprar ingredientes exóticos porque "seguro que tienes en casa" todo lo necesario para que te queden unas palmeras de chocolate, como las de la mejor pastelería. Con un poco de atrevimiento y atención a las indicaciones, las podrás hacer y sorprender a tu pareja con este dulce desayuno.

Palmera de chocolate Personas 2 pax. Tiempo 10 min. Dificultad Baja Coste 5 euros € Ingredientes Un plátano

Un huevo

Almendra molida (cuatro cucharadas)

Copos de avena (cinco cucharadas)

Un poquito de canela ceilán

Dos onzas de chocolate al 85-90%

Una cucharadita de aceite de oliva virgen Pela un plátano y lo trituras con un tenedor sin usar la batidora. Cuando lo tengas hecho puré, añades un huevo, lo mezclas todo bien con las cuatro cucharadas de almendra molida, las cinco cucharadas de copos de avena, el poquito de canela ceilán, integra, hasta que te quede una masa que vas colocar sobre un papel vegetal. Te ayudas de un tenedor para darle forma de corazón. La metes en el horno o en fryer durante 15 minutos a 180 grados y cuando esté dorada la sacas. Mientras, pones las dos onzas de chocolate con una cucharadita de aceite de oliva virgen extra en un recipiente y lo calientas en tres golpes de 30 segundos en el microondas. Cuando la saques, extiendes el chocolate por encima de la palmera y la dejas enfriar. Puedes meterla en el congelador 10 minutos para acelerar este proceso.

Lo primero pelar un plátano y hacerlo puré usando únicamente un tenedor; a continuación le añades un huevo y mezclas todo bien, agregando cuatro cucharadas de almendra molida, cinco cucharadas de copos de avena y un poquito de canela ceilán. Vuelves a mezclar hasta integrar todos los ingredientes hasta que te quede una masa.

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La colocas sobre un papel vegetal para que puedas trabajar la forma de la palmera, en este caso como un corazón, que conseguirás hacer con un tenedor y algo de paciencia. Si te apetece probar otras formas, siéntete libre de crear figuras hasta donde alcance tu imaginación.

Cuando la tengas la metes en el horno o en la air fryer y la dejas 15 minutos a 180 grados hasta que esté dorada. Mientras tanto, en un bol añades dos onzas de chocolate al 85-90% con una cucharadita de aceite de oliva virgen extra y calientas en tres golpes de 30 segundos en el microondas.

No olvides este truco, porque como subraya María Pespín, "es importante para que no se queme", pero también para que quede "bien cremoso". Vas removiendo hasta conseguir esta característica que vais a agradecer cuando le peguéis el primer mordisco a la palmera.

Luego extiendes el chocolate por encima de la palmera y la dejas enfriar con este otro truco que nos confía esta influencer : basta con "meterlo en el congelador 10 minutos" para conseguir un desayuno diferente: "Así de rápido y fácil te queda esta delicia para compartir con quien más quieras".