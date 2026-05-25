Rocío Ponce 25 MAY 2026 - 14:32h.

Hacemos el paso a paso (y versiones) de la masa de pizza baja en calorías que propone la modelo sevillana y que se ha convertido en viral

Pizza nube: una receta sana sin harinas, con extra de proteína y todo el sabor

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Si te adentras en el mundo de las masas de pizza caseras, descubrirás un universo de posibilidades. Trucos, recomendaciones e ingredientes que hacen que tener la pizza perfecta no sea nada sencillo. Usan harina de trigo, necesitan horas de amasado, reposo, etc., y una técnica que no se consigue copiar a la primera.

Sin embargo, existe una pizza que, además de ser saludable, sea realmente fácil y rápida de hacer. Las redes sociales tienen la solución. Y no, no son las masas de pizza de coliflor, calabacín, de boniato, la de pollo (se hizo viral en TikTok por ser una opción cero carbohidratos; en lugar de harina, la base es carne) o incluso la de lentejas rojas o la de quinoa. Hablamos de otra receta viral que también se sale de la masa de pizza que aceptaría un italiano y en la que la modelo Noelia López ya ha caído. Además de hacerla y probarla, la ha recomendado a todos sus seguidores.

Una masa viral y baja en calorías

“Riquísima y sanísima”, decía la andaluza sobre su deliciosa pizza margarita. Una de las preferidas por los italianos, clásica, sencilla y directa: solo tomate y queso. Sin complicaciones. Pero la pizza que hace en casa la modelo, que suele compartir vídeos con recetas en su perfil de Instagram, nada tiene que ver con la masa tradicional italiana; es una pizza proteica con base de queso cottage, dos huevos y 60 gramos de harina de espelta, tal y como ella misma explicó.

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¿Por qué la adoran los que están a dieta? Porque es una bomba de proteína con muy pocas calorías si la comparas con la masa de pizza de trigo. Te quita el capricho de comer pizza, pero sin hacer que te saltes la dieta de manera abrupta.

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El queso de moda entre los que quieren comer sano es el cottage. De sabor muy suave, ligeramente ácido y nada amargo, es un queso fresco que destaca por ser muy rico en proteínas (principalmente caseína) y bajo en grasas y calorías. Es un imprescindible de las neveras gracias a su versatilidad, se utiliza igualmente en recetas dulces (tortitas, tartas, etc.) como saladas (desde ensaladas o tostadas) Por eso no extraña nada que sea ahora el protagonista de la masa de pizza que todos quieren probar.

¿Cómo queda la masa?

Al hornearse, la proteína del queso y la del huevo se coagulan juntas, imitando a la que consigue la harina; por eso permite usar muy poca cantidad e incluso que sea de almendra, avena u otros tipos. Es una masa que se podrá levantar con la mano; quedarán con los bordes tostados y crujientes y con textura elástica y suave, algo parecido a la miga del pan o a una focaccia ligera.

Noelia López no es la única que se ha rendido a esta masa de pizza alternativa. La nutricionista Sandra Moñino también apuesta por ella y solo cambia la harina de espelta por la de almendra. Tenemos su receta de pizza saludable y proteica a la que ella añade además cebolla, champiñones, un tomate que adoran los expertos (el tomate puree de Napolina en tubo, un concentrado intenso elaborado con tomates italianos 100% naturales, ideal para potenciar el sabor), orégano…

Masa de pizza saludable Personas 1 pax. Tiempo 20 min. Dificultad Baja Ingredientes 200 gramos de queso cottage

2 huevos

25 gramos de harina de almendra

Una pizca de sal marina

Lo que quieras poner a tu pizza: tomate, mozzarella, etc. Elaboración Prepara la masa Pon en una batidora los huevos, el queso cottage, la harina y la sal y bate hasta obtener una masa uniforme. Extiéndela Engrasa un papel vegetal y vierte la masa y extiende con la forma deseada. Al horno Hornea con calor arriba y abajo a 220 grados durante 10 min con el horno previamente caliente. Pon tus ingredientes preferidos y al horno de nuevo Añade tus ingredientes favoritos a la masa y hornea 5 minutos más con calor arriba a la misma temperatura. A la nutricionista le gusta la opción de ponerle tomate, champiñones, cebolla, más queso, orégano…

Más posibilidades

Incluso puedes prescindir de la harina y hacer la masa de tu pizza solo con huevo y queso cottage. Lo que debes tener en cuenta es que no tendrá la consistencia a la que estás acostumbrado, pero podrás “engañar” a tu paladar con una pizza alta en proteínas, sin gluten o muy fina.

Otra famosa que la lleva tomando así mucho tiempo es Rocío Martín Berrocal, hermana de la diseñadora Vicky. “Estoy haciendo una pizza 'healthy'”, asegura Rocío, antes de empezar a explicar el paso a paso en un reel donde también aparecen su hermana y su sobrina Alba: “Estas son las cosas de mi tía, que luego están muy buenas, he de decir”, apunta la joven.

La de Rocío es muy sencilla porque solo tienes que triturar el queso cottage con 3 huevos hasta que quede una mezcla homogénea. Extiéndela sobre el papel de horno dándole la forma deseada y hornea durante 20 minutos aproximadamente.

Cuando la saques, añade los ingredientes (tomate, queso emmental, jamón York, mozzarella, champiñones, sal y orégano; es la combinación elegida por Rocío) y vuelve a llevarla al horno. "Esta es la típica pizza que te quita el antojo y es facilísima. Alta en proteínas, sin masa… y te juro que está brutal", asegura.