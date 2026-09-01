Rocío Ponce 01 SEP 2026 - 11:34h.

Te contamos todos los detalles sobre Xuclar, el chiringuito en plena naturaleza en el que la familia Beckham desconectó por completo y disfrutó de una comida deliciosa

La conservera de sardinillas gallega que ha conquistado a David Beckham: tradición familiar y alta calidad

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Para las vacaciones familiares en Ibiza (sin su hijo Brooklyn, con el que tienen una guerra abierta), los Beckham eligieron, entre otros destinos como la costa amalfitana, Ibiza. Esta famosa isla balear, uno de los lugares a los que más famosos acuden durante el verano, destaca cada vez más por la oferta gastronómica que ofrece y de la que David Beckham se ha hecho eco como fan absoluto. El británico, que vivió en España durante cuatro años entre 2003 y 2007 como jugador del Real Madrid, ha hablado en muchas ocasiones de lo mucho que valora la comida de nuestro país y en Ibiza ha descubierto a sus fans su restaurante o chiringuito fetiche.

"Uno de mis restaurantes favoritos en España este verano es una joya oculta", comenta en la imagen en la que posa junto a uno de los dueños de Xuclar. Es un establecimiento histórico de la isla, situado al norte, en la tranquila y salvaje Cala Xuclar, en el entorno de Portinatx y junto a un cañaveral. A muy pocos metros de la orilla, de hecho, comes con los pies en la arena y disfrutas de un lugar alejado del ruido, rodeado de mar y naturaleza sin pretensiones.

Se trata de una cabaña de madera (una especie de kiosco de playa) con una reducida terraza en la que solo hay 11 o 12 mesas y que esconde una cocina realmente cautivadora, actual y fiel al pescado de la zona. Ha sido reconocido como el mejor chiringuito de Ibiza por su apuesta firme por el producto fresco y de calidad en la pasada edición 2025 de los premios de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera. Dos datos importantes: no te olvides de hacer tu reserva antes de ir y ten en cuenta que la cobertura en la zona es muy limitada o escasa, la excusa perfecta para dejar el móvil a un lado y disfrutar al 100% de la experiencia de la cala, la comida y la compañía. Algo que valoraron especialmente los Beckham.

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Cuánto cuesta comer en Xuclar

El menú de los Beckham fue de lo más variado e incluyó el marisco preferido de David, los percebes, pero también ceviche, lubina a la brasa, gambas a la plancha, su famosa berenjena asada, el carpaccio (o tiradito) de atún rojo y la ensalada de tomates con base de pesto. No se resistieron a compartir un chuletón para completar un almuerzo increíble en este rincón único de la isla balear.

Una comida de este tipo en este restaurante puede costar entre 80 y 120 € por persona, dependiendo de platos, bebidas y postres. David compartió la carta de cócteles, un indispensable de cualquier restaurante que se precie a día de hoy. En Xuclar puedes pedir un mojito por 12 €, una Moscow Mule especial por 15 € o una piña colada frozen también por 15 €. Entre los preferidos de los que acuden a Ibiza, la sangría de cava, que cuesta 41 € una jarra de 1,5 litros y que seguramente probaron David, Victoria y sus hijos mayores de edad, Romeo y Cruz, porque Harper aún tiene 15 años.

Esa famosa sangría de cava tiene muchas versiones, la más clásica se hace fácilmente con:

1 botella de cava brut o brut nature (muy frío)

50 ml de Cointreau o triple seco.

50 ml de brandy o coñac.

30 ml de Licor 43.

1 lata de refresco de limón o de lima-limón.

Fruta fresca: 1 melocotón, 1 naranja, 1 manzana verde y 4 o 5 fresas.

1 rama de canela.A

Hielo en cubitos.

El truco para que te salga deliciosa es usar una jarra grande de cristal donde poner la fruta troceada y la rama de canela. Vierte en ella el Cointreau, el brandy y el Licor 43 y deja reposar en la nevera durante 20 o 30 minutos. La fruta soltará sus jugos y se infusionará con los licores antes de que termines la mezcla con el resto de ingredientes y añadas el hielo.

No faltaron al sitio de moda

La familia Beckham no se perdió tampoco comer en uno de los chiringuitos más top de la isla, un concepto totalmente diferente al de Xuclar. Regentado por Rafa Zafra, es el spot gastronómico de peregrinación de los famosos y VIP que disfrutan de Ibiza. Se trata de Casa Jondal, un exclusivo restaurante ubicado en la cala Jondal en la que el producto es primordial y donde ya hay platos que son realmente virales, como la pasta con caviar, el bikini de la casa, el carpaccio de cigalas con confitura de cebolla y cualquier pescado del día a la brasa. David mostró, sin embargo, uno de sus manjares preferidos de la gastronomía española: el jamón ibérico 100% de bellota cortado a cuchillo, la tortilla de patatas y el pan con tomate.