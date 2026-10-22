Lía Gómez 22 OCT 2026 - 15:08h.

El chef comparte el truco para conseguir en casa un hummus especialmente cremoso y demuestra que el secreto está en tratar los garbanzos de una forma muy concreta

El mejor guacamole casero: la receta de Jordi Cruz

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¿Quién necesita complicarse la vida para preparar un buen hummus? Jordi Cruz tiene la respuesta: garbanzos, tahini, limón, ajo y un poco de paciencia. El chef se ha metido en la cocina con su hijo Noah para preparar este clásico del picoteo y ha desvelado el truco que puede marcar la diferencia entre un hummus correcto y uno de esos que empiezas a comer "solo para probar" y acabas rebañando hasta el último resto del plato. Porque aunque la receta no tiene demasiados misterios sobre el papel, conseguir esa textura extremadamente cremosa que hace que el hummus sea casi adictivo sí tiene su ciencia. Y Jordi Cruz pone el foco precisamente ahí: en los garbanzos.

Algunos trucos

Si se utilizan garbanzos cocidos de bote, el chef recomienda volver a cocerlos durante unos 20 minutos. No se trata simplemente de calentarlos, sino de conseguir que queden mucho más tiernos de lo habitual. Si, en cambio, se han cocido en casa, propone alargar la cocción unos 30 minutos. El objetivo es que estén tan blandos que prácticamente se deshagan al triturarlos. De esta manera, la mezcla queda mucho más fina y homogénea y se consigue ese hummus de textura suave que resulta perfecto para untar.

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La temperatura, clave

Pero hay otro detalle que Jordi Cruz considera importante y que puede pasar desapercibido: la temperatura. Tanto los garbanzos como el agua de cocción deben estar completamente fríos antes de introducirlos en el robot. Es uno de los pasos que el chef utiliza para conseguir una crema especialmente densa y sedosa. A partir de ahí llega el turno de los ingredientes que construyen el sabor. El tahini es uno de los grandes protagonistas y se mezcla con zumo de limón, ajo y sal. El comino es opcional, aunque puede aportar ese punto de sabor tan reconocible.

En la receta, Jordi Cruz establece entre 100 y 125 gramos de tahini, aunque el chef aprovecha el vídeo para bromear con la cantidad que termina utilizando: "Ni caso a lo que decimos en el video… :)". Una vez que todos los ingredientes pasan por la batidora, todavía queda un último paso antes de llevarlo a la mesa. Jordi Cruz recomienda dejar reposar el hummus unas dos horas. Así los sabores terminan de integrarse y la mezcla adquiere todavía más cuerpo.

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Para servirlo, no hace falta mucho. Se extiende sobre un plato, se añade un chorrito de aceite de oliva virgen extra y, si se quiere, un poco de za'atar y comino por encima. Y ya está. Solo queda buscar algo con lo que rebañar: pan de pita, verduras, totopos o cualquier acompañamiento que aguante el ritmo. Porque con un hummus así, lo complicado probablemente no sea prepararlo, sino conseguir que llegue algo a la nevera para el día siguiente.

La receta de hummus de Jordi Cruz Dificultad Baja Ingredientes 750 g de garbanzos cocidos

180-200 ml de agua de cocción de los garbanzos

100-125 g de tahini

75 ml de zumo de limón

18 g de sal

3 mitades de dientes de ajo sin germen

Una pizca de comino, opcional

Aceite de oliva virgen extra

Za'atar, opcional Sobrecocer los garbanzos. Si utilizas garbanzos cocidos de bote, hiérvelos unos 20 minutos más con un poco de agua y media cucharadita de bicarbonato. Si los cueces en casa, prolonga la cocción unos 30 minutos para que queden especialmente tiernos. Enfriar los ingredientes. Deja que los garbanzos y su agua de cocción se enfríen completamente. Es importante que estén bien fríos antes de triturarlos. Triturar. Introduce en el robot los garbanzos, el agua de cocción, el tahini, el zumo de limón, la sal, los ajos sin germen y, si quieres, una pizca de comino. Tritura hasta obtener una crema completamente lisa. Dejar reposar. Una vez preparado, deja reposar el hummus durante unas dos horas para que los sabores se integren y la textura termine de asentarse. Servir. Extiende el hummus en un plato y termina con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Puedes añadir también un poco de za'atar y una pizca de comino.

El resultado es un hummus muy cremoso, lleno de sabor y perfecto para compartir. Pan de pita, verduras o totopos son algunas opciones para acompañarlo, aunque cualquier excusa sirve para empezar a mojar.