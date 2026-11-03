Redacción Gastro 03 NOV 2026 - 17:00h.

La Chef de 35 años subraya la sencillez y autenticidad de la pasta alla puttanesca, en la que lo esencial es su punto más fuerte

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María Lo, ya reconocida tras su paso victorioso por los platós gastronómicos, tiene una receta esencial para ese momento en el que quieres sorprender a alguien con un 'golpe' de sabor a su paladar. La Chef de 35 años ha compartido su propia versión de la pasta alla puttanesca, una receta que sobresale por su intensidad aromática y su ejecución rápida, "casi impulsiva".

María Lo, además de su 'masterclass' te cuenta como "un tal Sandro Petti" en un restaurante en el restaurante napolitano "tuvo que cocinar a unos clientes con la la despensa medio vacía y tiró de cosas que tenía: alcaparras, aceitunas, tomate, y anchoas entre alguna cosa más. Y cuando le preguntaron los clientes que qué era, soltó: “una puttana cualquiera”. Vamos: una cosa improvisá".

Ella, para su puttanesca, ha elegido como pasta los tallarines gruesos y advierte que para que salga perfecta hay que "cocinar muy bien todo" los ingredientes que cuenta de un tirón cuáles son: una latilla de "anchoas, aceitunas negras, un puñado de alcaparras, tomate del bueno, albahaca, cebolla morada y guanchiale y par de pimientas cayena para ese toquecito picante", imprescindible de este plato. Los detalles de la elaboración de sus tallarines alla putanesca en una versión muy sabrosa del clásico italiano... "que a cada bocado, más buena está".

María Lo: su receta de tallarines alla puttanesca

Para María Lo es importante sobre todo, "caramelizar la cebolla para que se saque la parte más dulce, y reducir mucho el tomate frito". Otro de sus consejos es "sacar la pasta del agua de la cocción 3 minutos antes de que esté hecha porque la acabaremos de hacer junto con el sofrito y un poquito del agua de la cocción".

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Esta Chef recuerda que "también lleva salvia, que le queda increíbleblemente bien, PERO, no encontré fresca y me da mucho coraje seca, porque no tiene el mismo aroma. Así que le eché un poquito de albahaca fresca picada por encima" ¡y halaaaa...se hizo la magia! porque una de las características de la salsa puttanesca es que no necesita de técnicas complicadas ni ingredientes exclusivos.

Es uno de esos platos que resume su punto fuerte está en la esencia en un ejemplo de cómo la cocina italiana convierte una receta cotidiana en una sofisticación del paladar.

Todo ello con agilidad y decisión, porque María Lo le pega un revolcón añadiéndole el guanchiale, la cebolla morada, esos detalles que le aportan el sello ibérico.