El helado de cookie dough casero que hará felices a los amantes de las galletas

Gustará tanto a los amantes de las galletas como a quienes buscan alternativas más saludables para refrescarse durante el verano

El wrap gourmet que mezcla burrata, higos y pura fantasía: cena para el calor

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Hay sabores que nunca pasan de moda y el cookie dough es uno de ellos. Esa irresistible masa de galleta con sabor a vainilla, notas de caramelo y trocitos de chocolate se ha convertido en una auténtica obsesión para millones de personas en todo el mundo. Ahora imagina combinar esa deliciosa masa con un helado cremoso, refrescante y elaborado con ingredientes mucho más saludables que los de las versiones comerciales. El resultado es este helado de cookie dough casero que conquista desde la primera cucharada.

La textura es una auténtica maravilla. Cremosa, suave y llena de pequeños bocados de masa de galleta que aparecen en cada cucharada. El sabor tampoco decepciona. Dulce en su justa medida, con el toque tostado de la crema de cacahuete y la intensidad del chocolate.

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Es la prueba de que preparar postres deliciosos en casa no tiene por qué ser complicado. Con unos pocos ingredientes y una elaboración sencilla es posible conseguir un resultado digno de cualquier heladería.

El origen del cookie dough y cómo transformarlo

El término cookie dough significa literalmente "masa de galleta" y hace referencia a la mezcla cruda utilizada para elaborar cookies antes de hornearlas. Durante décadas, muchas personas confesaban disfrutar tanto de la masa como de las propias galletas terminadas. Lo que comenzó como un pequeño placer culpable terminó convirtiéndose en una auténtica tendencia gastronómica.

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Con el paso de los años aparecieron helados, postres, tartas y todo tipo de elaboraciones inspiradas en este sabor. El helado de cookie dough alcanzó una enorme popularidad gracias a la combinación de una base cremosa con pequeños trozos de masa de galleta repartidos por todo el helado.

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La buena noticia es que recrear el cookie dough en casa resulta mucho más fácil de lo que parece. Además, permite controlar los ingredientes y adaptar la receta a diferentes necesidades nutricionales. Utilizando fuentes de proteína vegetal y grasas saludables es posible conseguir una masa deliciosa, con una textura muy similar a la original y un perfil nutricional mucho más interesante.

El secreto

La clave de esta receta está en una masa de galleta sencilla pero llena de sabor. En lugar de utilizar mantequilla y grandes cantidades de azúcar, se recurre a ingredientes como la almendra molida o la avena molida, el sirope de agave y la crema de cacahuete.

La almendra aporta una textura suave y un ligero sabor tostado que combina perfectamente con el resto de los ingredientes. La avena, por su parte, ayuda a dar consistencia a la masa y aporta un toque más rústico que recuerda a las galletas caseras.

El sirope de agave actúa como endulzante y también contribuye a crear una textura agradable y moldeable. Mientras tanto, la crema de cacahuete aporta cremosidad, sabor y una profundidad que convierte la masa en algo realmente irresistible.

La masa debe ser fácil de manipular y permitir formar pequeñas bolitas o trozos que después se incorporarán al helado. Un truco sencillo consiste en comprobar que no se pegue excesivamente a las manos.

Si al trabajarla notas que está demasiado pegajosa, basta con añadir una cucharada extra de avena molida o almendra molida para equilibrarla. Por el contrario, si la masa queda demasiado seca y cuesta darle forma, una cucharada adicional de sirope de agave o crema de cacahuete ayudará a recuperar la textura perfecta.

El helado de plátano y crema de cacahuete

La otra gran protagonista de esta elaboración es la base de helado. El ingrediente principal es el plátano congelado. Cuando se tritura adecuadamente adquiere una textura increíblemente similar a la de un helado tradicional, pero con la ventaja de aportar dulzor natural y una gran cremosidad.

La crema de cacahuete se encarga de potenciar todavía más esa textura y añadir un sabor que combina de maravilla con el cookie dough. Juntos crean una base suave, refrescante y llena de matices que funciona como el complemento perfecto para los pequeños trozos de masa de galleta.

Uno de los consejos más útiles durante la preparación es tener paciencia al triturar el plátano congelado. Dependiendo de la potencia de la batidora, puede costar un poco más al principio. Si observas que las cuchillas se bloquean o que la mezcla no avanza correctamente, puedes añadir un par de cucharadas de leche vegetal.

Refrescante, cremoso, lleno de sabor y con ingredientes sencillos, este helado de cookie dough demuestra que es posible disfrutar de uno de los sabores más icónicos del mundo en una versión más saludable. Una receta perfecta para los días de verano y una auténtica alegría para cualquier amante de las galletas.