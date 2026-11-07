Equipo Outdoor 07 NOV 2026 - 11:00h.

La canaria y el italiano han disfrutado de una ruta que les ha llevado a recorrer Nueva York, Mystic, Rhode Island y Boston

Tony Spina se emociona al celebrar sin Marta Peñate su primer aniversario de casados

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Marta Peñate y Tony Spina han cruzado el charco poniendo rumbo a Estados Unidos. La pareja ha recorrido diferentes destinos del país, como Nueva York, Mystic, Rhode Island y Boston; una ruta que han compartido con sus seguidores y que les ha dejado momentos de todo tipo: desde hamburguesas XL y pueblos de película hasta una misa góspel un tanto agridulce.

Uno de los destinos de la aventura de los enamorados ha sido Nueva York, donde han disfrutado de algunos de sus rincones más icónicos, como el puente de Brooklyn. Además de recorrer sus calles, ambos se han dejado llevar por el ambiente festivo de la ciudad recreando divertidos bailes que han compartido con sus seguidores.

Entre ellos, una divertida publicación de la icónica coreografía de Thriller, de Michael Jackson, con la que han querido sumarse al ambiente que se respiraba en las calles. Durante su estancia en la Gran Manzana también han aprovechado para disfrutar de la gastronomía local, quedando especialmente encantados con las famosas 'hamburguesas torre' neoyorquinas.

No todas las experiencias fueron tan satisfactorias. La influencer tenía especial interés en asistir a una misa góspel. Sin embargo, la canaria confesó que la visita la dejó algo decepcionada, ya que esperaba encontrarse una misa mucho más auténtica. Según ha explicado, había pocos asistentes y gran parte del público estaba compuesto por turistas, por lo que no ha sentido que estuviera viviendo la experiencia típica americana.

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La pareja también ha visitado por carretera algunos de los pueblos más pintorescos de la zona. Una de las paradas ha sido Mystic, un pequeño pueblo que ha llamado la atención de Marta por sus características casas de estilo americano, sus pequeñas tiendas y sus tranquilas calles.

Durante su visita han enseñado algunos de los rincones más curiosos del pueblo, como sus casas en los árboles, una iglesia, una funeraria y los tradicionales carteles de viviendas en venta que tanto recuerdan a las películas estadounidenses.

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En su viaje también han hecho una visita a Rhode Island, donde han aprovechado para probar los cinnamon rolls más conocidos de la zona, un dulce que no ha pasado desapercibido para ellos. Además han visitado Newport, un exclusivo pueblo costero que ha llamado la atención de la pareja por sus impresionantes viviendas.

La colaboradora ha comentado que gran parte de las casas pertenecen a familias con un alto poder adquisitivo que eligen este destino para disfrutar de sus vacaciones. La ruta también los ha llevado hasta Boston, donde han quedado sorprendidos por el esmero con el que los vecinos han decorado sus viviendas para Hallowen, la época del año en la que han viajado.

Entre rutas por carretera, pueblos ambientados y momentos de muchas risas, Marta Peñate y Tony Spina han disfrutado de una completa aventura por Estados Unidos que les ha permitido descubrir algunos de los lugares más especiales del país mientras siguen sumando recuerdos juntos.