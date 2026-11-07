Antía Troncoso 07 NOV 2026 - 13:54h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' explota en sus redes sociales ante quienes cuestionan su papel como madre

Claudia Martínez, obligada a repetir sus últimas pruebas dos meses después de dar a luz: "Ha salido una alteración"

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Claudia Martínez ha explotado ante las críticas que cuestionan su papel como madre. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se encuentra en una nueva etapa personal desde que a finales del pasado mes de agosto dio la bienvenida a su primera hija con Mario González, Valentina.

Desde entonces, la creadora de contenido ha ido compartiendo en sus redes sociales algunos momentos de esta nueva faceta, que compagina con sus compromisos profesionales. Por ejemplo, unos días atrás, Claudia Martínez compartía la razón por la que se vio obligada a repetir sus pruebas ginecológicas por una "alteración".

En este tiempo, Claudia Martínez y Mario González también han encontrado momentos para disfrutar de su relación más allá de la llegada de valentina. De hecho, hace unas semanas, la pareja tenía su primera cita tras convertirse en padres, demostrando que también buscan tiempo para ellos y para cuidar su relación.

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Claudia responde a las críticas por su maternidad

No todo han sido mensaje positivos en esta nueva etapa de la vida de Claudia Martínez. Y es que la influencer también ha sido objeto de muchas críticas ante quienes cuestionan su papel como madre. Algo que ocurría después de que Claudia mostrase esta madrugada que se encontraba en un evento muy especial y exclusivo.

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A través de varias imágenes y vídeos, la que fuera concursante de 'Supervivientes' enseñó la que ha sido su primera vez en una 'party bus'. Una fiesta relacionada con el cantante Manuel Turizo, también presente en el evento, y su nuevo proyecto musical. Sin embargo, la presencia de Claudia en este evento ha provocado algunas críticas hacia su maternidad.

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"Vaya tela, Claudia. ¿Y Valentina? Creo que no elegiste el mejor momento para ser mamá", le escribía una usuaria. Un comentario al que la influencer ha querido responder públicamente, mostrando su completa indignación ante este tipo de reproches:

"Si hago, porque hago; y si no hago, porque no hago. ¿Tengo que estar 24/7 enseñándola para demostrarle a alguien que me ocupo de ella? Si me fuera a una oficina todos los días si que estaría bien separarme de ella, pero como mi trabajo implica maquillarme, viajar e ir a eventos, entonces soy una mala madre", han sido las palabras de Claudia Martínez.