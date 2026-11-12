Se incorpora al sofrito de numerosos arroces, especialmente los marineros, los arroces a banda y las fideuás

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Detrás de muchos de los mejores arroces de la costa mediterránea existe un ingrediente que rara vez ocupa titulares, pero que resulta fundamental para conseguir ese sabor profundo e inconfundible que tanto nos gusta. Hablamos de la salmorreta, una preparación tradicional de la provincia de Alicante que durante generaciones ha permanecido como uno de los secretos mejor guardados de la cocina levantina.

A simple vista puede parecer un sencillo sofrito, pero en realidad es mucho más que eso. La salmorreta es una pasta concentrada de sabor elaborada con ingredientes tan mediterráneos como las ñoras, el ajo, el tomate y el aceite de oliva.

Aunque durante años ha sido una preparación muy ligada a las cocinas familiares y a los restaurantes tradicionales de Alicante, cada vez son más los aficionados a la gastronomía que descubren sus virtudes y deciden prepararla en casa. Y no es para menos. Tener un pequeño bote de salmorreta listo para usar es como disponer de un atajo directo hacia el auténtico sabor mediterráneo.

Qué es la salmorreta

La salmorreta es una elaboración tradicional originaria de la provincia de Alicante que se utiliza como base para numerosos platos de arroz y pescado. Podría definirse como un fondo de sabor que multiplica el resultado final de cualquier receta. Mientras que otros ingredientes aportan matices concretos, la salmorreta actúa como un elemento integrador que une todos los sabores del plato y les proporciona mayor profundidad.

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Su presencia es especialmente habitual en los arroces marineros, donde ayuda a potenciar el sabor de pescados y mariscos. También se utiliza en el tradicional arroz a banda, en fideuás y en distintos guisos elaborados con productos del mar.

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La salmorreta forma parte de la tradición gastronómica de la zona desde hace décadas y ha pasado de generación en generación como una de esas recetas que no suelen aparecer en los libros, pero que todo buen cocinero conoce.

Su popularidad se debe a una razón muy sencilla, funciona. Una pequeña cantidad basta para elevar notablemente el sabor de cualquier elaboración. Por eso muchos cocineros la describen como un auténtico tesoro culinario capaz de llevar los arroces caseros a otro nivel.

Ñoras, ajo, tomate y aceite de oliva:

Uno de los grandes atractivos de la salmorreta es que se elabora con ingredientes sencillos y accesibles. La clave está en la calidad de los ingredientes y en el tiempo dedicado a cocinarlos.

Las ñoras son probablemente el elemento más característico de esta preparación. Estos pequeños pimientos secos aportan un sabor intenso, ligeramente dulce y con un delicado toque ahumado que resulta fundamental para el perfil aromático de la salmorreta. Además, contribuyen a ese color rojizo tan característico que después se transmite a los arroces.

El ajo añade profundidad y personalidad. Cocinado lentamente junto al resto de ingredientes, pierde parte de su intensidad inicial y se transforma en una nota aromática suave y equilibrada que potencia el conjunto sin dominarlo.

El tomate aporta frescura, acidez y dulzor natural. Durante la cocción va concentrando sus sabores hasta integrarse perfectamente con el resto de los ingredientes, creando una base rica y llena de matices. Y por supuesto, el aceite de oliva virgen extra actúa como punto de unión.

Además, una de las grandes ventajas de la salmorreta es que puede prepararse con antelación y conservarse para futuras recetas. Si quieres congelarla, el proceso es muy sencillo. Basta con dejarla enfriar completamente a temperatura ambiente una vez terminada. Después, puedes repartirla en cubiteras para obtener pequeñas porciones individuales y congelarla.

En definitiva, la salmorreta es mucho más que un simple sofrito. Es una tradición culinaria, un recurso gastronómico y una de las claves que explican por qué los arroces alicantinos tienen una personalidad tan especial. Una elaboración sencilla, llena de color, aroma y sabor, que demuestra que en la cocina muchas veces los grandes secretos nacen de los ingredientes más humildes.