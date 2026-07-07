Redacción Gastro 07 JUL 2026 - 08:00h.

La influencer gastronómica comparte tres recetas sencillas, rápidas y exquisitas que puedes hacer con tu freidora de aire

Cómo conseguir un empanado crujiente en la freidora de aire, según Sabina Banzo

Compartir







Las recetas de Sabina Banzo con la air fryer son infinitas, ricas y variadas. Esta vez comparte algunos trucos y consejos para asar tomates, boniatos y hasta pimientos del padrón y que salgan como los de un profesional. Si sigues sus consejos sobre el control de la temperatura y el tiempo de cocción, seguro que lo consigues.

Sabina Banzo confiesa que le gustan "mucho los tomates cherry" cuando los hace asados en la air fryer. Ella cuenta que su receta no tiene complicaciones si "tú los pones tal cual enterito", pero antes los puedes pinchar "un poquito con especias, aceite y les puedes poner hasta un poquito de queso feta".

PUEDE INTERESARTE Tarta de Santiago, el sencillo postre que Sabina Banzo recomienda hacer en la airfryer

En 10 minutos ya los tienes sin tener que esforzarte mucho, porque la air fryer lo hará todo por ti: "Te queda un tomate asado buenísimo". Pero no es lo único que puedes asar en tu freidora de aire, porque el boniato también sale apetitoso y jugosito, aunque debes tener en cuenta que "es más duro", advierte esta fan de la cocina con imaginación.

"Me gusta mucho también el boniato", aunque es verdad que es más duro", por eso hay que seguir el mismo procedimiento que con las patatas fritas: ."Lo cortas en bastoncitos" y ajustas el tiempo y la temperatura, algo muy importante que hay que considerar, como siempre recuerda esta 'foodie'.

PUEDE INTERESARTE Sabina Banzo nos cuenta su truco en la airfryer para que las patatas fritas queden blandas por dentro y crujientes por fuera

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"En vez de ponerlo 10 minutos a 160 grados, ponlo 15-20 minutos a 150", de esta manera conseguirás "que se haga más blandito. Y luego, al final le das un empujón final "de 5 minutos a 190 grados para que te quede crujiente.

Pimientos del padrón: "Supercrujientitos"

La experta en cocina air fryer se atreve también con las verduras y aconseja otro plato "que me encanta". Los pimientos del padrón se hacen en un pis pas: "Directamente al air fryer y en 10 minutos te salen como si los hubieras hecho en la sartén supercrujientitos, buenísimos".