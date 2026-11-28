En un mismo bocado pueden encontrarse notas dulces, saladas, ácidas, tostadas y ligeramente picantes

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MadridSi te gusta la cocina asiática, probablemente el Pad Thai ocupe un lugar especial entre tus platos favoritos. Aromático, ligeramente dulce, salado, ácido y con ese punto tostado tan característico, es una de las recetas más representativas de la gastronomía tailandesa y también una de las más conocidas fuera de sus fronteras.

Su atractivo comienza mucho antes de probarlo. Los fideos brillantes, las verduras salteadas, la salsa envolvente y el toque crujiente de los frutos secos convierten este plato en una propuesta llena de color, textura y personalidad. Cada ingrediente parece tener una función muy concreta y, al mezclarse, crea uno de esos sabores difíciles de olvidar.

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Aunque a primera vista pueda parecer una elaboración reservada para restaurantes especializados, preparar Pad Thai en casa es mucho más sencillo de lo que imaginas. Es cierto que la receta requiere organizar varios ingredientes y seguir algunos pasos, pero el resultado compensa por completo el esfuerzo. En pocos minutos, la cocina se llena de aromas intensos y la mesa adquiere el ambiente de un pequeño restaurante de Bangkok.

Además, se trata de una receta muy versátil. Puede prepararse con pollo, gambas, tofu, huevo o una combinación de varios ingredientes. También permite ajustar el picante, modificar las verduras o adaptar la salsa según las preferencias de cada persona.

El secreto reside en conseguir el equilibrio correcto entre todos los sabores. Un buen Pad Thai no debe ser excesivamente dulce, ácido ni salado. Cada matiz debe aparecer en su justa medida para que el resultado sea armonioso, sabroso y completamente irresistible.

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Qué es el Pad Thai y por qué se ha convertido en un icono de Tailandia

El Pad Thai es un plato elaborado principalmente con fideos de arroz salteados en un wok junto con huevo, verduras, proteínas y una salsa intensa que suele combinar ingredientes dulces, ácidos y salados.

Su nombre puede traducirse como “salteado al estilo tailandés”, una definición sencilla para una receta que encierra gran parte de la identidad culinaria del país. Es habitual encontrarlo tanto en restaurantes como en pequeños puestos de comida callejera, donde se prepara al momento sobre grandes planchas calientes.

Una de las grandes particularidades del Pad Thai es que cada cocinero puede aportar su propio toque. Algunas versiones son más dulces, otras destacan por su acidez y otras incorporan un punto picante más pronunciado. Sin embargo, todas comparten esa combinación de contrastes que define la cocina tailandesa.

También es un plato especialmente popular porque resulta completo y muy fácil de adaptar. Puede convertirse en una receta vegetariana utilizando tofu, prepararse con pollo para conseguir un sabor más suave o enriquecerse con gambas para obtener un resultado más marinero.

Preparar Pad Thai en casa es más fácil de lo que parece

La lista de ingredientes del Pad Thai puede parecer algo larga, especialmente si no sueles cocinar recetas asiáticas. La clave está en preparar todos los ingredientes antes de comenzar a cocinar. Los fideos deben estar hidratados o cocinados según las instrucciones del fabricante, las verduras cortadas, la proteína preparada y la salsa mezclada en un recipiente.

Este paso previo es importante porque el Pad Thai se cocina a gran velocidad. Una vez que el wok o la sartén alcanzan una temperatura elevada, los ingredientes se incorporan uno detrás de otro y no hay demasiado tiempo para detenerse a cortar o medir cantidades.

Primero se saltea la proteína elegida hasta que quede bien cocinada. Después se añaden las verduras y el huevo, que se cocina rápidamente antes de incorporar los fideos. La salsa se agrega al final para que impregne todos los ingredientes. Durante unos minutos, los fideos absorben sus aromas y adquieren ese tono brillante tan apetecible. El plato se termina con cacahuetes picados, cebolleta fresca, brotes de soja y unas rodajas de lima.

Es una elaboración algo más larga que una pasta tradicional, pero no necesariamente más complicada. La mayor parte del trabajo consiste en preparar y ordenar los ingredientes. Una vez comienza el salteado, todo sucede en pocos minutos. Y merece la pena. El aroma de la salsa, la textura de los fideos y el contraste de los cacahuetes crean una sensación que transporta directamente a las calles de Tailandia.

Preparar Pad Thai en casa también puede convertirse en una forma divertida de descubrir nuevos ingredientes y sabores.