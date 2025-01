El cómico contó durante una entrevista con la Guía Repsol que tiene varios bares y restaurantes preferidos, pero se queda con el Circo de las Tapas (calle Corredera baja de San Pablo, 21, Madrid). “Me gusta muchísimo por la decoración y porque se come como en casa . Tiene tapas y un menú diario con un poco de todo: ensaladas, hamburguesas, pasta... y a buen precio. Es perfecto para quedar a comer con una buena charla”, declaró.

El resto de la carta presenta seis variedades de tostas (entre 7 y 7,80 euros la unidad), así como ensaladas y platos con verduras, carnes y pastas. No faltan los postres, como panna cotta (7,50 euros), cheesecake con mermelada de fresa (7,50 euros) y brownie de chocolate con helado de vainilla (7,50 euros). Tal y como indica el presentador, Circo de las Tapas también ofrece un menú diario a buen precio (13 euros de lunes a viernes). Además, los sábados cuenta con paella (18 euros) y los domingos se puede pedir brunch (18 euros).

Hablando sobre los restaurantes que le hacen feliz y a los que llevaría a sus compañeros de programa, David Broncano habló en la misma entrevista sobre El Celler de Can Roca (Carrer de Can Sunyer, 48, Girona): “Merece mucho la pena porque es toda una experiencia, pero no es para ir todos los días”. También mencionó que la barra del bar de la que le cuesta despegarse es la del Federal Café (plaza de las Comendadoras, 9, Madrid). Destacó sus grandes ventanales y su terraza: “Es ideal para ir con amigos a desayunar o el brunch y quedarte durante horas”.